中年好聲音｜譚詠麟指《忘不了你》有人整濕歌詞 林敏驄︰有種以後米X唱

《中年好聲音》昨（26日）晚播出的一集，是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，15強選手輪流獻唱校長金曲爭入十二強。是集最吸睛選手，絕對是上一集被譽為「顏值擔當」的支嚳儀（Venus），自上集孖住涂家堯合唱《Endless Love》獲得85高分數後，愈戰愈強的Venus是集獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒唱功和女人味，更加入自己創作的英文歌詞，最終獲得91分成全晚最高成績，譚校長大讚：「目不暇給，睇都睇唔切！」出名要求高的伍仲衡，激罕給予18分高分並大讚Venus性感。

林敏驄整濕歌詞 至於「鮑大人」鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，惟唱不出歌曲心噏感覺，僅獲得70分，鮑大人在台上直言很喜歡校長，更一度哽咽說：「有啲歌我聽校長唱，係會流眼淚，但我點解會喊呢？我又講唔出喎。」校長聞言即爆料說：「曾志偉都係咁樣，我每次唱《一生中最愛》佢就會喊，我都唔知點解佢會喊。」之後校長續爆唱《忘不了你》趣事：「阿驄（林敏驄）寫呢隻歌畀我時，佢畀我嘅歌詞係手寫嘅，最後嗰句唔知係咪有眼淚滴咗落去，忘不了你個『不』字變咗個『七』字。」又自爆當年錄音時為了唱出心噏味，更空肚飲酒「進入狀態」：「呢隻歌好難唱，通常我錄歌一兩個鐘頭就走得，點知呢隻歌由2點唱到6點，後來空肚飲咗4分3支拔蘭地…就係你哋聽到嗰啲。」