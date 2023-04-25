中年好聲音｜賽果被指造馬 無綫借《東張西望》公開計分方法

無綫真人騷《中年好聲音》於周日完滿結束，由周吉佩爆冷奪冠，大熱的龍婷及李佳僅獲「觀眾最愛好聲音」及亞軍。 由於吉吉由參賽到決賽一直並非頂頭大熱，加上為增加刺激感，大會於直播當晚並沒有公開6強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決的分數細節（只公布了最終回的整體分數，並沒有詳細列明二人的評審得分及觀眾投票得分），遂惹來質疑傳聞，引發熱話。

雖然曾志偉今日出席活動時，表示有想過找核數師上《東張西望》，但覺得沒有需要因此作罷。不過，無綫晚上決定透過《東張西望》公開決賽當晚所有回合的分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，及兩個回合的觀眾投票得分，誓要讓觀眾知道賽果是公平、公正。