中年好聲音｜賽果被指造馬 無綫借《東張西望》公開計分方法

無綫真人騷《中年好聲音》於周日完滿結束，由周吉佩爆冷奪冠，大熱的龍婷及李佳僅獲「觀眾最愛好聲音」及亞軍。 由於吉吉由參賽到決賽一直並非頂頭大熱，加上為增加刺激感，大會於直播當晚並沒有公開6強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決的分數細節（只公布了最終回的整體分數，並沒有詳細列明二人的評審得分及觀眾投票得分），遂惹來質疑傳聞，引發熱話。
雖然曾志偉今日出席活動時，表示有想過找核數師上《東張西望》，但覺得沒有需要因此作罷。不過，無綫晚上決定透過《東張西望》公開決賽當晚所有回合的分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，及兩個回合的觀眾投票得分，誓要讓觀眾知道賽果是公平、公正。
無綫公布賽制及計分方法︰
顏志恒快歌獲最高分
不過，網民認為無綫的做法雖然出於好意，但因畫面及旁白太快的關係，令到大家聽到一頭霧水，更是愈解愈亂。值得一提的是，無綫在決賽當晚沒有公布快歌部份各人的得分，只是在螢幕展示了眾人的總分數。今晚《東張西望》就見到快歌環節眾人的得分，沒想到的是最高分是顏志恒，共獲得91分總分，但因為顏志恒在慢歌競賽部分只獲得83分，所以無緣進級。
至於吉吉的快歌競賽表現與慢歌同樣出色，獲得了90分，與李佳並列第二名。至於在慢歌競賽表現出色的羅啟豪，因為在快歌部分表現未如理想，獲得86分最低分，與顏志恒一樣無緣進級，並以總分193分力壓龍婷1分獲得第3名。由於吉吉當晚快歌與慢歌均成功奪得超高分數，故即使在首輪的觀眾投票部分獲得最低分數15分，仍穩以第一名資格進級最後回合。
周吉佩最終回合贏最多分
至於第二回合，由李佳與周吉佩拗手瓜，吉吉挑選的《愛很簡單》成功令7位評審當中的6位給予19分，而李佳以英文歌迎戰，但只得3名評判給予19分，連同觀眾投票之後，李佳最後以一分之差輸給吉吉。