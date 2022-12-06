中年好聲音 | 鄺文珣老公應德榮等復活晉級 「老翻王傑」跪住唱肥媽唔buy

《中年好聲音》第2集於前晚播放，上集有「屯門娜娜」董幸兒一盞燈都拎唔到，今集參加者質素實淨好多，但亦不乏「奇葩」。

應德榮獲3盞燈等復活

第2集入面一共有13位參加者得到4盞或5盞燈而晉身50強，有3盞燈等候復活嘅至少有8位，當中包括鄺文珣嘅富商老公應德榮，但佢演唱張國榮《今生今世》，被評審周國豐盛讚有「貴族」味道。而參加過「英皇新秀」嘅陳曙輝都係得到3盞燈等候復活。

何博文唱張學友作品備受欣賞

第一位出場就取得5盞燈嘅何博文挑戰張學友嘅《李香蘭》，但係完全搣甩「學友味」嘅演繹令佢備受欣賞。同樣有5盞燈嘅支嚳儀係歌手JW朋友，自細就想入行，但係到而家結婚生仔先至追夢。支嚳儀唱《假如》參賽表現唔錯，更被評審伍仲衡認為具有潛質。另一位「5燈歌手」林鉫徫係唱歌老師，但因為中性打扮而受白眼，佢選唱側田嘅《命硬》令肥媽覺得有感情，但就被伍仲衡認為初選時唱嘅《死了都要愛》更有感染力。

以4盞燈晉級嘅有患上紅斑狼瘡症嘅梁德欣、因意外導致行動不便嘅柳冕、參加過《全民造星》嘅梁家賢、北上發展事業經歷高低起跌嘅陳敬賢等。

肥媽唔buy黃金山

冇娜娜，但係都有亮點。58歲嘅溜冰教練黃金山以「老翻王傑」造型，選唱王傑嘅《幾分傷心幾分癡》，一開始就跪住唱，入型入格。不過黃金山嘅演唱肥媽就唔多buy，狠批「動作太多，唱歌企喺度最好」，甚至被評審張佳添笑佢「飲醉酒上台」。而巴士司機葉炳林就以古裝打扮唱《萬水千山縱橫》，肥媽認為佢唔夠力量，最終100強止步。

《中年好聲音》做咗2集，而家50強仲有26個位。由預告所見，下一集會有《愛．回家之開心速遞》嘅「朱凌凌」吳偉豪阿爸吳大強出場。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉