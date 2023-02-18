中年好聲音｜鍾鎮濤被吳大強感動眼濕濕 涂家堯孖支嚳儀唱冧爆情歌《Endless Love》

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》，明晚（19日）播出的第12集，將展開第五部曲首回合《雙人合唱！二選一離場！》，晉級16強的選手將分成8組表演合唱歌，最低分的一組將會淘汰一名選手，而今個回合的嘉賓評審是B哥哥鍾鎮濤。值得留意的是，由今集起將新設MVP獎項，由嘉賓評審選出當晚表現最好的選手，MVP得獎者更會獲贈名貴腕錶。

今個回合的分組名單是：《Endless Love》支嚳儀＋涂家堯、《相愛很難》周吉佩＋林鉫徫、《當愛已成往事》李佳＋羅啟豪、《相逢何必曾相識》何博文＋李思林、《因為愛情》丁文俊＋龍婷、、《Crystal》鮑聖光＋魏嘉信、《總有你鼓勵》吳大強+顏志恒以及《從不喜歡孤單一個》梁浩銓＋曹敏寶。

根據分組情況，「大魔王」吳大強＋網上人氣極高的顏志恒絕對是「強強聯手」，睇頭十足，B哥哥賽前都話睇好兩人：「兩個聲音都好有特色。」雖然大強和志恒年齡相差接近30年，但無礙兩人合作，張佳添大讚：「好有Bromance嘅感覺，仲有突如其來嘅感動。」B哥哥則直言聽到眼濕濕。

以「大隻仔」見稱的涂家堯與支嚳儀唱出冧爆情歌《Endless Love》，二人情深對望，再次演繹擅長的英文歌，令人期待；鮑聖光+魏嘉信合力獻唱《Crystal》，兩位內斂男突破心理關口，在舞台上上演爭女戲碼，伍仲衡聽畢大呼過癮：「我睇得好開心，好似兩父子爭女咁，老竇同個仔鍾意咗同一個女人！」是集有一半組合獲得超過80分佳績，表現精彩。

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