中年好聲音︳龍婷由西洋菜街唱到《流行經典50年》 曾被《東張西望》誤指違反限聚令

《中年好聲音》十強誕生後，網民已經開始貼決賽人馬心水，「小龍女」龍婷係熱門人選之一，甚至有傳早幾日《中年好聲音》宣傳活動上，龍婷同另一位同樣來自內地嘅大熱門李佳，雙方fans似乎好有「戰意」。龍婷曾經唱贏央視嘅歌唱比賽，又難怪真係被視為勁敵。

中年好聲音︳龍婷由西洋菜街唱到《流行經典50年》 曾被《東張西望》誤指違反限聚令

聲線似鄧麗君被指「小龍女」

生於瀋陽嘅龍婷，少年時曾經學舞蹈，十六歲嗰年去廣東省中山實習時，因為聽到陳慧嫻嘅《飄雪》而決定留低，並且轉行唱歌表演。後來龍婷移居香港，2017年開始喺旺角西洋菜街行人專用區表演，因為聲線似鄧麗君，演出片段被放上網而為人認識，「小龍女」呢個名就係嗰時出嚟。不過唱咗一年幾就遇到「殺街」，街頭演出被叫停，而龍婷曾經跟隨所屬歌舞團去酒樓演出。「殺街」無阻龍婷嘅人氣，更因為喺「菜街」嘅演出而被邀請上《流行經典50年》演唱。後來龍婷自己開公司發展音樂事業，會「轉場」到中環busking，2018年更加喺九展Music Zone開個唱，舊年甚至喺西九戲曲中心開show，越搞越大。

曾參加央視春晚演出

龍婷參加過唔少歌唱比賽，2019年參加中央電視台嘅《星光大道》更成為總冠軍，並因此有機會參加央視春晚。演出之外，龍婷亦會自資製作新歌，原來佢由2019年至今已經推出咗22首單曲，勤力過唔少歌手。

2020年4月新冠疫情初期，TVB《東張西望》播出龍婷喺中環busking嘅網上影片，見到有觀眾聚集聽歌，主持聲稱係防疫「限聚令」實施後拍攝，從而指出有市民罔顧規例。龍婷喺節目播出當晚就發聲明澄清，指TVB播嘅片段係喺「限聚令」生效前2周所拍，而佢從未喺「限聚令」實施後作街頭表演。結果《東張西望》第2日節目尾聲作出澄清以及道歉。

《中年好聲音》嘅合唱賽安排龍婷同丁文俊合唱之後，緋聞當堂不脛而走，TVB宣傳平台See Saw先仲拍片分頭訪問佢地，睇得出好尷！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈