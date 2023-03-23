中年好聲音｜龍婷緋聞男友？丁文俊29年前新秀參賽片段連爆肌照一併出土

《中年好聲音》十強之一嘅丁文俊，年青時留學加拿大，並參加溫哥華嘅新秀歌唱大賽贏得冠軍，因而殺入1994年香港舉行嘅新秀歌唱大賽，最終奪得亞軍，而當屆冠軍係海俊傑。近期因為《中年好聲音》令丁文俊為人認識，TVB亦都將當年佢嘅參賽片段上載。21歲時嘅丁文俊聲音比而家更響亮，而且參加唔同比賽環節都相當落力，不過造型太有書生味，輸俾外表殺食嘅海俊傑都無可厚非。

8年前選擇北上謀生 新秀之後丁文俊進入音樂行業，做過錄音室助理同歌手助手，到2007年同音樂人好友戴偉（電影《狂舞派》配樂）組成樂隊A-Day，參加《CASH流行曲創作大賽》獲得冠軍，A-Day亦都獲唱片公司簽約出道。但後來樂隊解散收場，而丁文俊亦面對生計同理想嘅抉擇，最終喺2015年選擇北上謀生。丁文俊喺《中年好聲音》提到，決定離鄉別井之後，有次喺街頭聽到由日本來港賣唱嘅Mr.Wally演唱時，諗起自己嘅音樂夢，終於忍唔住爆喊。