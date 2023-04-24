中年好聲音｜龍婷認輸得心服口服 自爆學2小時跳舞喜獲觀眾認同

無綫真人騷節目《中年好聲音》昨晚(23日)進行總決賽，由36歲周吉佩爆冷奪冠，李佳屈居第二，季軍由羅啟豪獲得。事前被視為冠軍人馬的龍婷只得第4名，並獲頒「觀眾最愛好聲音」獎。網民戥龍婷三甲不入大感失望，亦有網民認為周吉佩昨晚表演超水準，比任何一位參賽者都較突出，而龍婷的表現一如以往平穩，因此成為落敗原因。 花2小時學跳舞 龍婷今日現身港台節目《香江暖流》環節「我們的VIP」，她對「大熱倒灶」這個四字表示沒有太大感覺，因為「大熱」從來都是外界給予，自己只是一直盡力表現，以最自信的一面上台。提及她在第二回合以《瘋了》應戰，與兩位舞蹈員跳舞，龍婷稱因為林憶蓮是她第一個偶像，加上很喜歡這首歌，所以選了《瘋了》作為比賽曲目。她更透露自己只得2小時學跳舞，認為舞步不算太難，所以還可以應付得來。她稱過去主要唱慢歌及抒情曲目，直言今次挑選快歌是很大突破，更沾沾自喜終於獲得譚詠麟稱讚。

自認大鄉里 龍婷表示參賽以來，非常重視所有評判的意見，自己私下不停練習，希望可以改善問題，認為經過今次比賽之後，水準亦提升了不少。她稱參賽初期因與其他參賽者不熟絡，加上自己的廣東話不太好，所以有點孤單。不過，去到進入26強之後，節目組協助各參賽者編組練歌，她覺得大家其實很玩得，而且都是本著追夢的心態，所以很快就打成一片。 龍婷透露《中年好聲音》每個月都有飯聚，他們更帶她到卡拉OK及酒吧，她自言是大鄉里︰「我其實個人本身好孤獨，平時夜晚好少出街，都係同屋企人食飯，直至同佢哋一齊，我嚟香港咁多年先係第一次去卡拉OK同酒吧，佢哋帶我出去玩。」她稱一眾參賽者已是中年，大家都惺惺相惜，沒有因為比賽而鬧不和，整個過程都是互相學習。

讚周吉佩表現超水準 龍婷亦點評當中3位戰友，她稱李佳熱心助人，而且很隨和，是一個很有母愛的人；又讚顏志恒是一個很顧家的男人，私下為人頗搞笑。至於冠軍周吉佩，她認為對方是實至名歸︰「佢真係唱得好好！佢彩排時已經唱到好好聽，揀嘅歌都好啱佢，我自己都好鍾意，直情係將佢個優點展露出去。」