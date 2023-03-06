中年好聲音｜12強誕生！最新主題曲《不再猶豫》Rock味濃

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，逢周日晚上8點半翡翠台播出。昨（5日）晚播出的第14集，是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，一輪激戰過後，12強名單正式出爐，分別是周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、吳大強、梁浩銓、顏志恒、涂家堯、林鉫徫、丁文俊及李佳。本回合奪得91分的支嚳儀獲頒MVP，至於魏嘉信、何博文及鮑聖光則被淘汰。

12 強化身 Rock 友

《中年好聲音》12強選手日前合體拍攝《不再猶豫》MV，3分鐘足本版本將於今（6日）晚8點半翡翠台首播，「See Saw 先」社交平台亦會同步播放。由《中年好聲音》12強合唱的《不再猶豫》，邀來評審之一、資深音樂製作人伍仲衡為歌曲重新編曲，有別於原唱Beyond的版本，歌曲前半部及後半部細緻的音樂鋪排，充分表現了一班「好聲音」追夢的心路歷程，伍仲衡還會為12強精心分配一人一句獨唱，以凸顯各「好聲音」的個人特色及長處。今次MV造型十分吸睛，12強選手齊齊化身Rock仔Rock女，造型以紅、白、黑為主色Tone，再加上皮褸、鍋釘等元素，型爆十足兼Rock味勁濃。整個MV製作過程並剪輯成《中年好聲音 不再猶豫越戰越強》節目，安排於周五 （10日）晚上11時55分播映。