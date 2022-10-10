中年好聲音｜48歲「玻璃朱」遺憾拒絕唱片公司邀請 稱年輕時是灣仔區冠軍歌手

早前無綫舉行《中年好聲音》面試，有千多位35歲以上人士到電視城一撞運氣，當中有不少知名人物，包括第一屆《全民造星》參賽者梁家賢、林師傑爸爸、吳偉豪爸爸、「屯門娜娜」，甚至有撐警KOL「玻璃朱」朱庭萱。

當日玻璃朱以一身白色露腰裝扮出現，而評審是伍仲衡及張佳添。玻璃朱先介紹自己今年48歲，後生時曾參與十八區歌唱比賽，在灣仔區奪得冠軍，今次參與是因為兒時曾寫下我的夢想是歌手，但長大之後獲唱片公司邀請試音，因私人理由拒絕，成為她一生的遺憾。她表示自此跟別人常說不要為他人或其他東西放棄自己的夢想，今次很感謝無綫給予機會讓她再次追夢。