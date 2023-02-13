中年好聲音｜71歲吳大強吹口琴冧爆肥媽 22.5點收視創開播紀錄

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，昨晚（12日）播出第11集，是第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》，誕生了兩名80+的選手，分別是吳大強和林鉫徫，彭澤英及羅金榮則齊齊被淘汰。

唱開英文歌的「Bill哥哥」吳大強，首度挑戰獻唱廣東歌《浪子心聲》，唱功繼續無可挑剔之餘，他更出動兩大秘密武器「吹口哨」和「吹口琴」，最終獲得89分佳績。71歲的Bill哥哥在台上自爆口琴秘技其實是「即買即學」：「呢個口琴，其實係一個禮拜前先買，所以我都鼓起好大勇氣。」贏得全場掌聲。被冧到暈晒浪的肥媽大讚：「靚仔好有舞台風範同經驗，You belong to the stage！」伍仲衡說：「你用一個禮拜口琴就吹成咁？真係犀利！」蘇永康則說：「呢位長輩雲淡風輕咁講咗佢人生經歷畀我哋聽，聽得好感動。」