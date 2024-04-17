中年好聲音2｜兩場演唱會落幕 獲曾志偉讚賞盼再度加場衝出香港

歌單作出改動

昨晚演唱會在歌單上作出少量改動，包括陳俞霏和鄭梓浩合唱《乾一杯》、古淖文原本以《Desperado /不如不見》向梅艷芳致敬，改為以梅姐的快歌medley替代，而他更和譚輝智合唱了《李香蘭》。在獻唱演唱會的最後一首歌《凡星》前，一眾歌手在台上分享了今次參加《中年好聲音2》的種種感受，王學琳說：「人無論在甚麼年紀，也要為他喜歡的事瘋狂一次，我要多謝我的屋企人支持我，包括我老公陪我一齊癲，多謝大家成就我們。」梁浩賢說：「從來沒想過可以有機會再踏上舞台唱歌，多謝跟隨了我廿多年的粉絲，很多謝大家仍記得我。」王玥說：「從一個全職媽媽可以踏上這個舞台，是我從來沒有想過的，多謝大家。」劉可說：「很高興可以透過中年好聲音遇到大家。」鄭梓浩就稱：「多謝《中年好聲音2》讓我再次有機會和大家認識。」劉威煌說：「大家也多謝老婆或老公，我也要多謝我老婆，她不單止在這九個月照顧我，更要照顧喜歡我的人。」安雅希說：「首先我想多謝我已故的父親，也要多謝我母親和女兒，多謝大家。」黃劍文說：「多謝製作團隊，因為有你們才有我們，也要多謝我屋企人支持我參加今次比賽，尤其是我婆婆，她是TVB的粉絲。」顏米羔說：「我要多謝我一班米粉，他們很錫我也很愛我，還有今天是我媽媽生日，我很任性要她今天陪我渡過，Happy Birthday。」譚輝智說：「我最最最要多謝的是我老婆，因為我無啦啦去了唱歌，她也要適應，要多謝我的粉，我居然有粉絲，多謝大家。」最後古淖文說：「我在一路以來的比賽已多謝了所有人，但我發現原來有兩個單位我忘記了多謝，第一個是我爸爸媽媽，他們今晚有來看我唱歌，最後我要多謝的這個單位，你們聽過後可能覺得我好自私，但對我是很重要的，這個人就是我自己，我好多謝我自己一直以來也沒有放棄過唱歌，我也要多謝中年好聲音，因為它告訴我們原來唱歌不是發夢才有的事。」他續說：「每一個人，只要找到適合自己的地方，都一樣可以發光。好感恩在最好的時間，遇上最好嘅自己同埋大 家。送上今晚演唱會最後一首歌，《凡星》。」在全場一片燈牌和手機燈海下，台上18位歌手以依依不捨的心情唱完了《凡星》，為兩晚演唱會劃上完美句號。