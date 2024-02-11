中年好聲音2｜初二晚誕生12強 陳慧嫻親揭事業高峰暫別樂壇之謎

今日是大年初二，《中年好聲音2》進入《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場， 有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下：《歸來吧》譚輝智、《我寂寞》黃劍文、《夜機》安雅希、《傻女》陳燕娜、《月亮》沈宗賢和《與淚抱擁》劉威煌。

自彈自唱的劍文演出《我寂寞》，大晒煙嗓唱出寂寞感覺，而他的留鬚流浪造型亦加分不少，慧嫻大讚：「恭喜晒你，呢隻歌你做咗好多功課，畀到嘢我睇、畀到嘢我聽，真係畀咗好多心機落去，呢樣值好多分，令我好感動。」肥媽亦大讚劍文做足功課：「引用一句好老土嘅說話，海上扒龍船，岸上有人見，你真係有做功課。」伍仲衡則說：「自從《愛很簡單》個回合，已經覺得你返咗嚟，同埋你畀咗呢首歌新嘅面孔，有啲王傑嗰啲浪子Feel，好不羈，好鬼正呀你！」