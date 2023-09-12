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娛樂
2023-09-12 15:40:00

中年好聲音2｜前歌手陳倩葶曾拍性感片賣樓 謝蕙妍做過有線球彩台講波(多圖)

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《中年好聲音2》尋晚首播，第一輪100強參加者將會爭奪60個晉級名額。《中2》有唔少前歌手參加，第一集出場嘅選手當中，37歲嘅陳倩葶(Sammi)以《白金升降機》一曲出賽，獲得4位評審俾燈晉級。

陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB） 陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道（葉慧婷FB）

陳倩葶曾以葉慧婷藝名出道

陳倩葶介紹時話自己係2011年出道嘅歌手，翻查資料原來原名陳慧婷嘅佢，當時以葉慧婷呢個藝名出道，曾經出過唱片《新一天》，並得過新城頒獎禮嘅新登場女歌手獎，但之後曾經喺樂壇彈出彈入。同民建聯前立法會議員陳鑑林有親戚關係嘅陳慧婷，到2018年改名陳倩葶，並於2019年代表建制陣營參加區議會選舉，不過最終落敗。

陳倩葶

陳倩葶

包浴巾賣樓盤

《中年好聲音2》節目入面介紹，陳倩葶因為同唱片公司有問題而要轉行，做過保險同埋開製作公司，而家係地產經紀。根據資料，2020年考到地產代理牌之後正式入行，只係5個月時間就以170萬業績加入精英會。而最爆嘅係Sammi舊年拍攝一條展示樓盤嘅片，以浴巾裹身瞓喺浴缸做介紹，露膊兼露腿演出，相當搏命。但係據講做法令行家相當不滿，而片段亦被下架。

陳倩葶

陳倩葶

Wendy謝蕙妍曾主持有線球彩台

而喺第一集另一位《中年好聲音2》參加者謝蕙妍同樣一度係圈中人，佢就係唔少球迷都認識嘅講波女神Wendy（謝蕙妍）。Wendy曾經喺有線球彩台擔任主持同足球評述多年，現時轉型做youtuber。Wendy當年同同屬球彩台主持嘅阿鵬（陳樹鵬）結婚，但冇幾耐就分開，而家仍然係朋友。後來Wendy再同一位韓籍男子結婚仲生埋小朋友，但據傳同樣係離婚收場。Wendy喺《中年好聲音2》第一輪比賽只得2盞燈，暫未知晉級機會如何。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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