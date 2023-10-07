中年好聲音2｜劉威煌打頭陣口震震陷危機　王嘉明帶陳百強親贈毛公仔上台獻唱

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，本周日晚（8日）播出一集是60強淘汰賽，只有30位參賽者可以晉級下一回合！今次賽制60強選手會輪流上台演唱，獲得5燈選手可直接晉級，獲得0燈或1燈則直接被淘汰；至於獲得4燈、3燈和2燈的選手，則要迎接台下其中一名選手的挑戰；挑戰完畢後，較高分者將獲晉級機會，兩個只能活一個！

今集第一位出場的選手是劉威煌，選唱歌曲是《徹夜纏綿》，惟其表現未獲「奄尖魔人」伍仲衡滿意，伍仲衡坦言：「你超緊張喎，第一句就開始震！我唔撳燈，主要係想睇人PK你！」

上回獻唱《一見你就笑》的李浩森再次挑戰跳唱歌曲，獻唱英文歌《Twist And Shout》的浩森邊唱邊嗌大家一齊唱，甚有氣氛。伍仲衡大讚：「你唱得好有energy，我鍾意你唱歌，你有排玩呀！」熱愛音樂的浩森原來追夢過程曾遇波折，事件與浩森8歲時父親不幸離世有關，浩森說：「爸爸係拉二胡嘅，可能咁我遺傳到佢音樂細胞。但爸爸過身之後，媽媽唔贊成我掂音樂，佢覺得爸爸當時其實可以醫到，但佢就偏偏要拉二胡，拉到好夜先返屋企，之後我想學咩音樂媽咪都唔畀。」幸好浩森對音樂的堅持，最終得到媽媽支持：「依家佢就好支持我，仲問我點解咁耐都唔上電視。」

於上集出場後獲得不少關注的「光頭仔」王嘉明今集亦會登場，以白色西裝上陣的他獻唱陳百強的《等》，獻唱期間更大飆假音，張佳添大爆金句說：「假音有就有，冇就冇，真音假不了，假音真不了。」嘉明還特意帶了一隻毛公仔上台，並說：「呢個係我嘅玩具，係佢（陳百強）送畀我嘅，所以我帶住佢上嚟陪住我唱歌。」