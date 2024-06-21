中年好聲音2｜劉威煌8月開騷 預告譚輝智顏米羔做嘉賓

劉威煌將於今年8月10、11日假香港麥花臣場館舉行第4個演唱會《Reunite Concert》，日前舉行記者會，票價分別為：港幣$1,380、 $1,080、$880、$ 680 。音樂會已連續第4年舉行，今年主題「Reunite（重聚）」來到最終章。一直努力不懈的劉威煌，過去跟樂迷共同度過了非常有意義的3個演唱會： 2021年「Rebirth（重生）音樂會」、2022年「Recover（恢復）音樂會」及2023年「Relaxing（放鬆）音樂會」；8月的第4部曲「Reunite（重聚）」為劉威煌由「超級巨星」走到「中年好聲音２」來個總結。
劉威煌表示希望樂迷能見證他的演變：「從網上直播到現在，我們一起經歷了高低起跌，齊心將不可能變成可能。由《超級巨聲》走到《中年好聲音2》，音樂始終伴隨着我，感謝一路上有你的支持。」
8月是劉威煌的生日月，屆時會與樂迷一同慶祝之外，兩場音樂會分別請來陪伴著他走過高山低谷音樂路的好友擔任演出嘉賓，8月10日第一場不忘初心，邀請了音樂起跑點的「巨聲幫」第二、三屆隊長陳國峰、廖仲謙與及《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍在舞台上重聚；8月11日第二場請來《中年好聲音2》的譚輝智、顏米羔、梁浩賢、王嘉明、甘永傑、潘文龍及梁思傑讓樂迷再度回味「中二」的魅力之餘，更拉隊現身今日的發佈會全力撐場，而製作團隊Jumbo Production Limited行政總裁 譚國政先生、音樂總監 葉肇中先生、監製 Vincci Shek、冠名贊助「泰金鍋飲食集團」老闆娘Tina齊出席支持，場面極之熱鬧！