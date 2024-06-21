中年好聲音2｜劉威煌8月開騷 預告譚輝智顏米羔做嘉賓

劉威煌將於今年8月10、11日假香港麥花臣場館舉行第4個演唱會《Reunite Concert》，日前舉行記者會，票價分別為：港幣$1,380、 $1,080、$880、$ 680 。音樂會已連續第4年舉行，今年主題「Reunite（重聚）」來到最終章。一直努力不懈的劉威煌，過去跟樂迷共同度過了非常有意義的3個演唱會： 2021年「Rebirth（重生）音樂會」、2022年「Recover（恢復）音樂會」及2023年「Relaxing（放鬆）音樂會」；8月的第4部曲「Reunite（重聚）」為劉威煌由「超級巨星」走到「中年好聲音２」來個總結。

劉威煌表示希望樂迷能見證他的演變：「從網上直播到現在，我們一起經歷了高低起跌，齊心將不可能變成可能。由《超級巨聲》走到《中年好聲音2》，音樂始終伴隨着我，感謝一路上有你的支持。」