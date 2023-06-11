中年好聲音2｜《十兄弟》葉瑋張智軒重返無綫 「大口九」盼完成亡母遺願參賽

無綫今日在電視城舉行《中年好聲音2》第一輪海選，參加面試的人士當中不乏大家熟悉的面孔，包括《一夜傾城》演媽媽生的顏仟汶、曾參加《全民造星III》的黃劍文、方紹聰、阮兒、戚黛黛、「光頭仔」王嘉明、關伊彤、葉暐、張智軒、鄭梓浩、E-Kids成員林詠倫及「屯門娜娜」董幸兒老公Dick Cheung等等。 其中已先後離開無綫，並曾參演《十兄弟》的「大口九」葉暐、「遁地八」張智軒則先後登場。葉瑋表示今次參賽是因為完成亡母遺願，因為母親患了不治之症，而且母親一直不知道他已離開了無綫，在病床上問為何不見他在電視唱歌。正想參加《中年好聲音》時，因為母親離世，心情未能平伏，所以只好等到今屆，希望可以入圍以慰母親在天之靈。

與馬國明係同學 葉暐與馬國明同為無綫第14期藝員訓練班，並參演過不少劇集，但星途一直暗淡，最令人熟悉是《十兄弟》及曾參與《星夢傳奇》。17年因為無綫減薪，及有感自己做了18年仍要靠家人追夢，最後意興闌珊決定離開。2020年，他曾為李璧琦網上音樂會嘉賓，並透露自己離開之後曾學剪片及影相，同時希望日後可以發展歌唱事業。 圈中 隱形太子爺 至於張智軒則於96年加入第9期藝員訓練班而入行，但多年來都是演閒角，有指他出身中產，家族經營寵物生意，是圈中的隱形太子爺。張智軒表示自己離開無綫之後，仍在外面參與拍劇及電影工作，但也有參與一些登台獻唱，今次參賽是在朋友鼓勵下參加。