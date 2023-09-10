中年好聲音2｜向展鵬預告60強不入？驚爆只獲1盞燈

向展鵬︰ 真的公平嗎？

今次比賽有不少熟悉面孔，其中一位是向展鵬(Jeffrey)身份大有來頭，他是向氏家族後人，其父親向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟。節目未播出，Jeffrey已做了不少媒體專訪，外間也好奇Jeffrey在今次比賽中將會去晉級到哪一位置，沒想到他昨日宣布自己僅得一盞燈，更質問比賽是否公平，令人不禁聯想他是否喪失《中年好聲音2》的晉級資格。

Jeffrey留言說︰「今天我的歌唱生涯已經完結了，令到大家失望，真的不好意思，多謝大家一直以來的支持 ! 但今天我的表現，已經盡了力，問心無愧，但只得一燈，我覺得很不舒服，很不合理和十分之失望，贏輸我可以明白，也可以接受，但只得一燈，真的接受不到！世上的比賽真的公平嗎？」其後他再寫道︰「多謝大家關心，我講的只是另外一個歌唱比賽，《中年好聲音 2》還在比賽中。」

早前他曾參與保險界的慈善歌唱比賽，更獲不少同事舉牌到場支持，奈何他表示「贏了也沒用，因為同TVB有抵觸，被迫退出比賽了。」看來Jeffrey的歌藝並不差，未知今次在《中年好聲音2》可以去多遠呢？