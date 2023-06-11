中年好聲音2｜娜娜老公自認臨場表現失準 黃劍文無辜被網民斥「反骨」

無綫今日在電視城舉行《中年好聲音2》第一輪海選，去年曾現身的「屯門娜娜」董幸兒，今日陪老公Dick Cheung迪康面試，他自言很緊張，今次參賽是想拎些舞台經驗，更謂想為太太爭口氣。迪康以鄭中基的《無賴》參賽，但臨場表現一般，唱了幾句之後便被伍仲衡叮走，事後他也直認表現失準，志在參與。

黃劍文於2020年參加《全民造星III》已廣為人熟悉，當時他獲得第9名。今日他在《中年好聲音2》出現，隨即被網民指他反骨，並謂他幫ViuTV倒米。然而，翻查紀錄，黃劍文曾參加過多個不同歌唱比賽，包括無綫舉辦的《超級巨聲》，同屆有許廷鏗，最後他30強止步。他在《造星III》之後，亦沒有跟ViuTV簽下經理人合約，並以獨立歌手繼續活躍幕前。有網民指黃劍文參加都是為了爭取機會，加上與ViuTV並沒有合約，不明為何其他人認為他是「反骨」，並稱既然ViuTV未有給予機會，到無綫一碰機會也不失為一個選擇。

肥媽讚唱功 穩陣

黃劍文表示自己希望可以找到一個舞台發揮所長，參加了很多比賽也想看看自己有沒有進步，今日他更帶同結他自彈自唱《新不了情》。伍仲衡見到他之後，表示看過他參加過很多歌唱比賽，並問他為何不參加首屆《中年好聲音》，認為他去年定必入到100強，黃劍文答道︰「當時我做緊其他歌，又覺得自己唔係好啱資格。今年決定參加。」伍仲衡見肥媽一面迷茫，續向肥媽指黃劍文是唱作歌手，肥媽說︰「都比咗分啦！佢點解可以唱晒成首，仲有咩要問。」

其後伍仲衡指他可以唱得高音少少，因為其聲音有穿透力，肥媽就表示贊同黃劍文以最穩陣的方式來比賽，黃劍文續稱「下次啦！」伍仲衡即謂「好！再見你！」看來他的入圍機會很大。