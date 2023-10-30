中年好聲音2︱安雅希 王玥成全晚焦點 古淖文成MVP陳慧嫻睇到心心眼

《中年好聲音2》昨晚播出第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30強分成6組進行比賽，最終由《Memory》隊獲得87分成為全場最高分，獲得86分的《那些年》隊和獲得85分的《如果我是陳奕迅》隊緊隨其後；最低分三隊分別是84分的《我要》隊、83分的《路黑山高錫人夜》隊和78分的《越唱越強》隊，最終《我》隊淘汰了鄔慧芳、《路》隊淘汰了李振鵬，《越》隊則淘汰了劉肇文和譚權輝。至於是集MVP則由《我》隊的古淖文獲得；4位被淘汰選手由評審決定。

由安雅希、王學琳、曾蜜詩、王玥和林若盈組成的《Memory》隊，賽前因隊長安雅希和曾蜜詩鬧意見分歧，令隊內氣氛異常緊張。幸而正式比賽時，原本不被看好的5位女士爆發小宇宙，一唱一和配合度極高，反高潮獲得全晚最高分87分。當中王玥和安雅希更獲點名大讚，周國豐說：「王玥做得好好，你應該唔擅長唱英文歌，如果你2、3個星期就練到咁，真係好犀利。」追求穿透力的伍仲衡則說：「以為安雅希會唱高音，點知你突然落到好似地牢咁低，嘩！幾鬼有穿透力，好好聽。」