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娛樂
2023-09-09 10:12:55

中年好聲音2 專訪｜向展鵬保險界猛人踩過界參賽 評舊下屬林作：幫佢拆過唔少彈

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向展鵬是向氏家族後人，現職資深保險總監，最近踩過界參加《中年好聲音2》。(蘇文傑攝)

向展鵬是向氏家族後人，現職資深保險總監，最近踩過界參加《中年好聲音2》。(蘇文傑攝)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於明日(10)首播，在今季108名入圍者當中，不乏已曾出道的藝人或知名人士，其中向展鵬(Jeffrey)身份大有來頭，他是向氏家族後人，其父親向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟。Jeffrey自小夢想成為歌手，廿多年前從英國留學回港後，曾簽約小美旗下追夢，他表示，「屋企人話兩年內要出碟，嗰兩年都轉左五六間唱片公司都唔係好成功。」後來Jeffrey加入保險業，現已是資深保險總監，旗下團隊曾包括「抽水抽出禍」的林作，早前他接受本報專訪，直指其舊下屬林作屢勸不聽，對林作自組保險經紀團隊，他坦言：「有啲唔高興。」

向展鵬曾經簽約小美旗下，欲加入樂壇追歌星夢。 向展鵬是向氏家族後人，現職資深保險總監，最近參加《中年好聲音2》。 向展鵬與林作曾屬同一保險團隊。

不認同林作抽水言論：失晒控

Jeffrey坦言多年前曾欲招攬林作，但遭對方婉拒，直至4年多前，林作母親主動聯絡他，欲安排兒子成為Jeffrey名下的保險從業員，「她覺得做保險行業的人較複雜，但很信任我。」對於林作這位「惹火」下屬，Jeffrey直言，「佢個人冇乜嘢，跟其他經理相處得不錯，但一去到網站，就變成另一個人，失晒控，控制唔到，佢入咗公司都4年，我幫佢拆解過唔少炸彈，拆到最後無可再拆，拆唔到，所以最後幫唔到佢。」

對於林作的抽水言論，Jeffrey不諱言，「佢當然做咗講咗唔應該嘅嘢，(問：覺得過火？)但他就像自己個仔，(問：有勸戒他？)當然有，無限咁多次，公司有約見他，亦有俾面我，我都同佢講，如果唔係我在公司做到咁高位，我諗你4年前已經俾人炒咗，唔使等4年，不過冇辦法，佢真係變咗另一個人。」問到可有後悔請了林作？Jeffrey語氣肯定地表示，「我做咩事都唔會後悔，嗰個moment你覺得啱先做這決定。我會檢討，但唔會後悔。」

 

向展鵬曾多次勸戒林作，無奈對方聽不入耳。(蘇文傑攝) 向展鵬參加《中年好聲音2》，與鄧兆榮合照。 向展鵬入圍《中年好聲音2》，已有fans為他舉燈牌。 向展鵬入圍《中年好聲音2》。

做同事 睇緣份

問到可會對林作感失望？Jeffrey半說笑指，「唔失望，因為隨著你識佢第一、二，到依家第四年，都已接受他為人係點，只係等這件事幾時發生。」Jeffrey坦言以為林作能升做總監，沒上到捱不到5年便離職。對於林作自組專屬的保險經紀團隊「林作保險經紀」， Jeffrey坦言，「有啲唔高興，聽聞佢有撬走幾位同事，佢曾經講過，唔會帶埋我哋啲人走，但好似有幾個過檔。」Jeffrey補充說近期忙於《中年好聲音2》，並未掌握實際情況，他認為做同事也要看緣份，「我唔可以用把鎖鎖住佢哋，唔係話跟咗我向生就鎖住佢一世。」

有關向展鵬的深入訪問，請繼續留意am730娛樂。

文：Grace 攝：蘇文傑

髮型：hairduo_hk Billy Cheong

化妝： Claudia

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