中年好聲音2 專訪｜向展鵬保險界猛人踩過界參賽 評舊下屬林作：幫佢拆過唔少彈

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於明日(10日)首播，在今季108名入圍者當中，不乏已曾出道的藝人或知名人士，其中向展鵬(Jeffrey)身份大有來頭，他是向氏家族後人，其父親向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟。Jeffrey自小夢想成為歌手，廿多年前從英國留學回港後，曾簽約小美旗下追夢，他表示，「屋企人話兩年內要出碟，嗰兩年都轉左五六間唱片公司都唔係好成功。」後來Jeffrey加入保險業，現已是資深保險總監，旗下團隊曾包括「抽水抽出禍」的林作，早前他接受本報專訪，直指其舊下屬林作屢勸不聽，對林作自組保險經紀團隊，他坦言：「有啲唔高興。」

不認同林作抽水言論：失晒控

Jeffrey坦言多年前曾欲招攬林作，但遭對方婉拒，直至4年多前，林作母親主動聯絡他，欲安排兒子成為Jeffrey名下的保險從業員，「她覺得做保險行業的人較複雜，但很信任我。」對於林作這位「惹火」下屬，Jeffrey直言，「佢個人冇乜嘢，跟其他經理相處得不錯，但一去到網站，就變成另一個人，失晒控，控制唔到，佢入咗公司都4年，我幫佢拆解過唔少炸彈，拆到最後無可再拆，拆唔到，所以最後幫唔到佢。」

對於林作的抽水言論，Jeffrey不諱言，「佢當然做咗講咗唔應該嘅嘢，(問：覺得過火？)但他就像自己個仔，(問：有勸戒他？)當然有，無限咁多次，公司有約見他，亦有俾面我，我都同佢講，如果唔係我在公司做到咁高位，我諗你4年前已經俾人炒咗，唔使等4年，不過冇辦法，佢真係變咗另一個人。」問到可有後悔請了林作？Jeffrey語氣肯定地表示，「我做咩事都唔會後悔，嗰個moment你覺得啱先做這決定。我會檢討，但唔會後悔。」