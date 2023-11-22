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娛樂
2023-11-22 21:29:48

中年好聲音2︱林若盈 王玥被封中女版Twins 劉可歌劇唱腔惹爭議

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兩人造型、聲音都好合襯。

《中年好聲音2》三組選手將以個人獨唱或雙人合唱形式，演繹6個系列的經典金曲，並分成上、下半場進行對決。上、下半場獲得最低分的組別需各自淘汰1人，而上下半場總分最低的組別則需再淘汰1人，換言之本回合將淘汰3人。上半場的「致敬傳奇巨星」系列是上海歌后、梅艷芳和羅文，出場歌單如下，《夜來香》尹新杰、《給我一個吻》簡潔明、《三年》曾蜜詩、《親密愛人》林若盈＋王玥、《冰山大火》朱博文＋鄭梓浩、《壞女孩》陳燕娜＋麥素華、《波斯貓》陳蒨葶、《明日天涯》劉可、《留給這世上我最愛的人》顏米羔。

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劉可今回大晒歌劇式唱腔。

大熱之一的劉可再獻新猷，獻唱《明日天涯》時挑戰歌劇式唱腔，大晒強勁震音，仿如莫華倫上身一般。張佳添笑言：「你呢隻係 Phantom of the Roman（羅文英文名）。」肥媽大讚好正：「可能會有人覺得佢嘅唱法、震音係古老咗啲，但佢將呢首歌嘅澎湃唱到出嚟。」伍仲衡則持相反意見：「你係咪好想跳出你嘅comfort zone？如果你係開演唱會，我會非常appreciate，但呢個係一個比賽，我係覺得好嘈，唔好意思。」

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王玥(右)、林若盈化身Twins。

周國豐點名大讚陳蒨葶

 

是集女將演出十分搶眼，林若盈和王玥齊齊以粉藍色露肩裝上陣獻唱《親密愛人》，兩人聲線和造型非常合襯，婉婉笑言她們如Twins一樣。張佳添大讚：「你哋兩個好靚聲，blend埋一齊，耳仔就嚟懷孕，好悅耳。」肥媽點名讚王玥：「你進步好大。」至於獻唱《波斯貓》的陳蒨葶，粉藍色隱形眼鏡+白色毛毛外套上陣，化身妖爆波斯貓！蒨葶獻唱時不斷搔首弄姿，又扮貓咪叫和舔手，非常入戲，肥媽說：「佢真係入咗舞台，當自己係隻貓！」周國豐則說：「蒨葶應該係今季最好睇嘅參賽者。」

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陳蒨葶化身波斯貓。

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周國豐說：「蒨葶應該係今季最好睇嘅參賽者。」

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