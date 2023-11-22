中年好聲音2︱林若盈 王玥被封中女版Twins 劉可歌劇唱腔惹爭議

《中年好聲音2》三組選手將以個人獨唱或雙人合唱形式，演繹6個系列的經典金曲，並分成上、下半場進行對決。上、下半場獲得最低分的組別需各自淘汰1人，而上下半場總分最低的組別則需再淘汰1人，換言之本回合將淘汰3人。上半場的「致敬傳奇巨星」系列是上海歌后、梅艷芳和羅文，出場歌單如下，《夜來香》尹新杰、《給我一個吻》簡潔明、《三年》曾蜜詩、《親密愛人》林若盈＋王玥、《冰山大火》朱博文＋鄭梓浩、《壞女孩》陳燕娜＋麥素華、《波斯貓》陳蒨葶、《明日天涯》劉可、《留給這世上我最愛的人》顏米羔。

大熱之一的劉可再獻新猷，獻唱《明日天涯》時挑戰歌劇式唱腔，大晒強勁震音，仿如莫華倫上身一般。張佳添笑言：「你呢隻係 Phantom of the Roman（羅文英文名）。」肥媽亦大讚好正：「可能會有人覺得佢嘅唱法、震音係古老咗啲，但佢將呢首歌嘅澎湃唱到出嚟。」伍仲衡則持相反意見：「你係咪好想跳出你嘅comfort zone？如果你係開演唱會，我會非常appreciate，但呢個係一個比賽，我係覺得好嘈，唔好意思。」