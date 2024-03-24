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娛樂
2024-03-24 20:51:26

中年好聲音2｜楊千嬅任評審大談評分準則 提起按摩拉票顏米羔一面尷尬

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《中年好聲音2 登峯之戰》由7強以《愈唱愈強》打頭陣。

《中年好聲音2》今晚(24日)舉行決賽「登峯之戰」，7強早前用抽籤方式決定出場次序，他們會各自挑戰一首快歌及慢歌，大會先安排他們出場合唱《愈唱愈強》炒熱氣氛。

 

車婉婉宣布《中年好聲音2》將於4月16日舉行演唱會。

顏米羔一面尷尬

主持車婉婉登場點評七強，當她走到顏米羔身邊時，提起他早前捲入賄選風波，並稱「總決賽啦！按摩推油無用，一定要揼，揼啲評審，今次比賽係公平公正公開，建議你用歌聲、感情揼入評審心入面。」此時顏米羔一面尷尬。另外，當她介紹譚輝智時，全場尖叫，比起其餘6位的參賽者的聲勢更浩大。她亦即場宣布4月16日將舉行《中年好聲音2》演唱會。

楊千嬅任評審。

千嬅著參賽者做自己

大會之後請出今次比賽多位評審，並有嘉賓評審楊千嬅。她表示看到OPENING好感動，她說︰「真心想鼓勵7位參賽者，佢哋要盡量將最好一面表達出來，做自己，每個評審有唔同要求，但係唔係佢哋演出基礎，佢哋要做自己，做到最好，發揮最好，呢個就係佢哋得分基礎，並唔係建基於評審眼光，希望每一位好好享受呢個舞台，我都好榮幸可以見證咁感動時刻，大家加油！」

車婉婉提到按摩助選時，顏米羔一面尷尬。

沈宗賢先出場

首回合七強需唱出慢歌、快歌各一首，第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。率先登場的是沈宗賢，之後是顏米羔、陳俞霏、譚輝智、古淖文、黃劍文及安雅希。

比賽規則︰

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