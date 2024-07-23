中年好聲音2｜沈宗賢見面會大唱張學友金曲 孖羅啟豪黃劍文龔柯允合唱

《中年好聲音2》的大馬代表沈宗賢 (Sean)，日前在銅鑼灣舉行粉絲見面會，這亦是他第三度跟fans的聚會。當日有過百名歌迷、好友、中一及中二生到場支持，場面熱鬧，令Sean十分之感動。

Sean穿彩花西裝出場，全場起鬨。面對過百位粉絲(宗粉) 及好友， Sean用他一貫澎湃的歌喉，唱了二十七首張學友的金曲，全場氣氛高漲，宗粉不時舞動手上燈牌，揮動手電的電筒，更和Sean一齊大合唱。