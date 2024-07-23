中年好聲音2｜沈宗賢見面會大唱張學友金曲 孖羅啟豪黃劍文龔柯允合唱

《中年好聲音2》的大馬代表沈宗賢 (Sean)，日前在銅鑼灣舉行粉絲見面會，這亦是他第三度跟fans的聚會。當日有過百名歌迷、好友、中一及中二生到場支持，場面熱鬧，令Sean十分之感動。
Sean穿彩花西裝出場，全場起鬨。面對過百位粉絲(宗粉) 及好友， Sean用他一貫澎湃的歌喉，唱了二十七首張學友的金曲，全場氣氛高漲，宗粉不時舞動手上燈牌，揮動手電的電筒，更和Sean一齊大合唱。
在見面音樂會中，Sean演唱多首學友名曲，包括《李香蘭》，《分手總要在雨天》，《只想一生跟你走》等等，期間邀請到三位嘉賓好友黃劍文《每天愛你多一些》，羅啟豪《遙遠的她》及同鄉巨肺龔柯允《你最珍貴》到場支持合唱。Sean演唱到最後一首歌《又十年》後，歌迷大叫encore，將氣氛推上高潮。最後宗賢以《真情流露》結束音樂會。
Sean於音樂會後表示能在香港可以舉辦第三次粉絲見面會，自己有點難以置信，他也歌迷所感動。他表示fans成為他不斷向前的推動力，未來一定會用歌聲繼續為歌迷獻唱。他同時也多謝TVB舉行《中年好聲音》，令他可以在這麼大的舞台實現夢想。提到《中年好聲音3》快將舉行，他不忘提醒參賽者要努力堅持夢想，同時也替他們打氣。