中年好聲音2｜沈宗賢越洋追夢 熱愛香港音樂︰廣東話真係非常靚嘅語言

《中年好聲音》成功發掘到一班唱歌出色的中年素人，節目對於來自馬來西亞的沈宗賢來說意義更大，不但完成了外婆的願望，更重新燃燒他對唱歌的熱誠。正當不少人離開香港到他方追求心中的烏托幫，沈宗賢視香港為一個福地，一個令人充滿希望的城市，更給自己5年時間，努力成為一位唱好廣東歌的歌手。

浸過鹹水唔同啲 過去有不少馬來西亞的歌手越洋發展演藝事業，當中最多的是歌手，包括李幸倪(Gin Lee)、梁靜茹、曹格、光良等等，他們在香港、台灣大紅大紫。沈宗賢說︰「馬來西亞很大，本土的歌手多不被重視，外國的就很受歡迎，如你在其他地方成名，就變得更有價值。做DJ反而比歌手更紅，因為觀眾日日聽你的節目，做歌手不是，曝光率比起DJ還要低。」他坦言馬來西亞的追星文化完全不像香港，不會有甚麼後援會、歌迷會之類，因此他來到香港之後，竟然有歌迷會，令他大感神奇又感恩。

擁有自己的歌迷會感神奇 他說︰「每一次比賽，或者有新聞出的時候，他們都會傳訊息給我，為我打氣，那些全都是自己不認識的人，但他們會這樣跟你說。我在馬來西亞唱了廿年也沒有人這樣跟我說，就算自己去演出，都只是幾個人圍觀，點唱都是顧客要求……香港人很忙，但他們仍有時間跟你這樣說，很窩心，香港是一個很正的地方，他們看得出你的努力，會很珍惜你！」他直言《中年好聲音2》演唱會，是他難得一次在這麼多人面前演唱，氣氛非常好，真的希望TVB可以在他家鄉舉辦一次，因為馬來西亞有很多《中年》的fans。 廣東話係一個好靚嘅語言 沈宗賢另一個喜愛香港的原因，是因為這裡有廣東歌以及獨特的文化。在馬來西亞長大的他懂多種語言，他笑言每種語言不是太精，但覺得「廣東話係一個好靚嘅語言」，很有吸引力，他認為廣東話很難了解，卻可以組成不同漂亮的句子。他稱過去曾有作曲，嘗試譜過國語歌詞，但廣東話歌詞對他來說難度滿分，笑謂自己詞窮，因此希望日後找到人為他創作的歌曲譜上廣東歌詞。

沈媽媽來港支持兒子追夢 訪問間留意到他手指上有個音樂符號，原來是他很小的時候紋上去，提醒自己對音樂的喜愛。他稱過去自己只是按客人要求，便唱出相應作品，久而久之對唱歌麻木，自言是個人肉點唱機，但《中年好聲音2》令他重新認識自己的聲音，重拾對唱歌的喜愛。他希望給予自己5年時間，在香港發展音樂夢。這條路注定難行，但幸好沈宗賢的媽媽沒有指責兒子發夢，反而跟他一齊來港，成為他的助手，希望助他一臂之力，因為沈媽媽見到自己兒子對音樂的堅持。 訪問當天，沈媽媽在旁聽兒子做訪問，又跟記者了解多些香港娛樂圈的文化。沈媽媽的付出，沈宗賢一直銘記在心。家人的支持，對一個追夢的人來說很重要。

特別多謝黃劍文 本身從事髮型師的他，亦特別多謝《中年好聲音2》的隊友，他坦言來港沒有任何收入，但隊友們知道他本身會剪髮、染髮等等，於是找他幫忙，他直言大家這些舉動，令他感覺很溫暖，《中年好聲音2》不只是為他帶來希望，而是多了很多朋友、歌迷的支持。他亦特別多謝黃劍文，他指劍文非常照顧他，在其中一場比賽大家要在台上對疊，劍文沒有視他為對手，反而更在後台跟他相討唱歌上的問題，指導他應該怎樣唱較好，最後令他成功嬴出那個回合。他坦言當時自己當場哭了出來，不是因為勝出，而是因為劍文的舉動。