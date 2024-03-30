中年好聲音2｜甄妮力撐譚輝智 公開狠批古淖文：油膩誇張

甄妮公開狠批古淖文油膩誇張 。

《中年好聲音2》圓滿落幕，冠軍是當年亞視《亞洲星光大道》第5名的古淖文，而大熱之選譚輝智及顏米羔則分別屈居第2及第3名，事後不少網民對賽果質疑，更認為有造馬之嫌。近年有「樂壇風紀」之稱的甄妮原來都有留意，並出言替譚輝智抱不平，公開批評冠軍的古淖文「油膩誇張」。

甄妮公開狠批古淖文油膩誇張 。

對於古淖文當晚表現得到全體評判俾滿分，甄妮在自己的社交網帖交留言說︰「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機𥚃帶回家了！哎呀」。 接著，有網民暗指古淖文靠關係而奪冠：「本身就係熟又識嘅，點會咁易俾一個素人奪冠。試吓咁多個評審都唔識嘅冇關係嘅，睇吓佢契仔入唔入到前十」甄妮亦表示認同：「哦！原來評判喜歡油膩誇張精，絕非素人。忘記了要有觀眾緣親切感，非常非常重要！唉！老油條，沒有成長的空間！」又暗寸大台「TVB要的是即食麵！多分明白明白！想起死回生救荷包！睇吓𠶧！」