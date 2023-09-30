中年好聲音2｜童星「光頭仔」王嘉明登場 出道40年望參加《中年2》留念

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日播出的一集是首回合60強盲選比賽最後一輪，將會揭曉60強最終名單！今集繼續有觀眾熟悉的面孔，在經典港產片《最佳拍檔》系列中飾演麥嘉兒子的「光頭仔」王嘉明，以Bling Bling藍色西裝上陣獻唱《玻璃之情》，非常搶眼。現年40歲、報稱是商人的嘉明親解參賽原因：「10個月大就開始拍戲，由嗰陣時到依家40年，好想做一啲嘢留低做紀念。」周國豐對他的演出表示：「你始終係演員出身，你演繹首歌嘅感情係做到。」

42歲的甘永傑則是為了女兒參賽，報稱是建築師的他育有一名5歲囡囡，曾於2006年參加全球華人新秀歌唱大賽的甘永傑，曾播放相關比賽片段給囡囡觀看，雖然囡囡不認得他，但卻送上暖心鼓勵，甘永傑憶述指自己當時這樣回應：「我就喺電視再唱畀你聽。」最終甘永傑講得出做得到、鼓起勇氣參加《中年2》。甘永傑獻唱《這麼近（那麼遠）》，獲伍仲衡讚唱得唔差，陳慧嫻更笑言：「你有啲似陳友哥哥呀！你一定有機會，因為佢退咗休喇，你可以接棒！」

今集的過江龍亦不容忽視，來自吉隆坡的沈宗賢獻唱《愛要怎麼說出口》，他一開波便拉咪晒高音，嚇到肥媽成個彈起！沈宗賢坦言參加比賽背負着一個使命：「要多謝喺天國嘅外婆，我由細到大佢都好想我企喺TVB嘅舞台唱歌，我今日想同佢講：『我得咗喇，外婆！』」對於沈宗賢的演出，張佳添說：「你係有啲爆發力，有啲似上屆嘅林鉫徫。」