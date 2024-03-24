中年好聲音2｜網民稱時薪200元扮顏米羔粉絲　「嗰份糧係唔包嗌」

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》決賽將於周日（24日）舉行，7強選手古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢及陳俞霏將角逐冠、亞及季軍獎項。而由觀眾網上投選嘅「觀眾最愛好聲音大獎」近日已經正式開始，不過大熱之一嘅顏米羔就捲入賄選疑雲，及有網民喺threads聲稱自己收咗錢去假扮顏米羔嘅粉絲。
雖然顏米羔係今屆大熱人選之一，不過喺最新嘅排行榜就未能晉身三甲位置，令唔少粉絲及親友擔憂不已。最近有報道指有人自稱係顏米羔嘅「好兄弟」，呼籲大家喺網上投票支持顏米羔，可以憑截圖作證明，去換取一次價值280元嘅「撥筋肩頸按摩」，隨即引起網民討論及惹賄選疑雲。
捲入賄選疑雲
之後顏米羔喺社交網站發聲明澄清：「聲明：有關有報道指有米羔支持者推出投票送療程之貼文，非米羔及後援會的意思，本人亦通知了發問者移除貼文，多謝大家支持。」
除咗疑似發文者喺該PO下留言解釋及道歉之外，顏米羔亦有透過《TVB娛樂新聞台》澄清，佢喺訪問中解釋事件，佢表示自己知道事件後，已經即刻同發文者溝通，佢仲話明白對方太愛自己，唔忍心佢唔為自己拉票，所以佢都經一事長一智，要主動為自己拉票。
呢個人一定覺得自己好有型
另外，有網民喺Threads出PO表示自己收咗錢去假扮顏米羔嘅粉絲，佢上載一張顏米羔喺星期一（18日）出席《中年好聲音2》7強嘅記者會片段，並寫話：
「第一次做假Fans 爽Lam 細個以為啲Fans係真 Btw 呢個人一定覺得自己好有型。」
之後，有網民對假扮粉絲感到好奇，留言問有幾多錢人工，之後出PO者就會答話：「一日$200一個鐘」，不過要有人帶先可以做到；同時佢仲話自己嗰份糧係唔包嗌，有另外一組負責嗌。不過因為越嚟越多人關注，所以呢個PO已經刪除。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈