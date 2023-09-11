中年好聲音2︱葛蘭孫新抱周文馨 先拔頭籌攞五燈直接晉級

無綫真人騷節目《中年好聲音2》，前晚播出第一集，節目暫播出21名選手獻唱實況，當中共誕生了兩名5燈選手。第一位5燈選手，是56歲高管教練周文馨(Rainbow)，她亦是五、六十年代歌影女星葛蘭的孫新抱。

周文馨選唱歌曲是《Unchained Melody》，周文馨唱了分半鐘左右、即吸引肥媽、張佳添及慧嫻同時撳燈。對於Rainbow表現，評審們認為唱功、聲線俱佳，張佳添：「中音好靚，你把聲有少少令我諗起Karen Anne Carpenter」，對此慧嫻亦和應謂：「我都係最鍾意你嘅聲底，你一路都唱得好好、好穩定。」Karen的故事與其歌聲同樣感人，兩年前曾動過心臟手術的她，感恩透過手術獲得重生。」