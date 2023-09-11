中年好聲音2︱葛蘭孫新抱周文馨 先拔頭籌攞五燈直接晉級

無綫真人騷節目《中年好聲音2》，前晚播出第一集，節目暫播出21名選手獻唱實況，當中共誕生了兩名5燈選手。第一位5燈選手，是56歲高管教練周文馨(Rainbow)，她亦是五、六十年代歌影女星葛蘭的孫新抱。
周文馨選唱歌曲是《Unchained Melody》，周文馨唱了分半鐘左右、即吸引肥媽、張佳添及慧嫻同時撳燈。對於Rainbow表現，評審們認為唱功、聲線俱佳，張佳添：「中音好靚，你把聲有少少令我諗起Karen Anne Carpenter」，對此慧嫻亦和應謂：「我都係最鍾意你嘅聲底，你一路都唱得好好、好穩定。」Karen的故事與其歌聲同樣感人，兩年前曾動過心臟手術的她，感恩透過手術獲得重生。」
悉尼回流選手吳萊邨 伍仲衡讚：你有排玩呀你！
第二位5燈選手，是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》；雖然吳太一直希望萊邨全心全意發展餐館生意，不過當聽到他想參加《中年2》，竟二話不說答應，令萊邨大為感動及意外：「佢知道我參賽，就話：『不如去啦』，估唔到佢會支持我。」對於萊邨的表現，張佳添笑言「醒晒」，並一再大讚他有穿透力，而「穿透力」代言人伍仲衡則讚萊邨高音來得自然：「佢有力得嚟又唔嘈架喎，有啲人得個嗌字，你有排玩呀你！」張佳添聞言即附和：「用力用得好就唔嘈架喇。」