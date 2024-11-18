中年好聲音2｜蔡卓妍改機票撐場 劉威煌希望可以開part 2

由《中年好聲音2》的顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑一起參與的《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》昨晚(16日) 於麥花臣場館圓滿完成，台下星光熠熠，包括蔡卓妍 (阿Sa)、譚俊彥、丁子高、周國豐、張佳添、「中2生」譚輝智、陳譽文 (陳燕娜)、陳芊芸(陳蒨葶)、林思彤 (林若盈)、王玥、陳俞霏等，非常熱鬧。四子先以包括多首黎明快歌的 90 年代廣東歌 Dance Medley 炒熱全場氣氛，觀眾即時站起來陪他們又唱又跳。

他們四子各自的獨唱時間，其中甘永傑則以一段夫子自道的棟篤唱去介紹自己，他先問大家會否知道他的花名是什麼？「那就係《乜水》，因為很多人經常在留言板上話我係《乜水》，我係參加《全球華人新秀歌曲大賽》後， 曾花了一段時間係娛樂圈工作，拍過廣告又係電影中客串，但風頭只係「一時」，但「無兩」，雖然係《中年好聲音2》嘅比賽中冇贏到任何獎項，但就贏咗今晚呢個演出機會。」

四子其後在合體演唱，他們唱《叮噹》時更走到台下和觀眾握手合照，接着四人各自說了一段非常感性的內心話，最後以一曲《我們》為全晚演出畫上完美句號。