中年好聲音2｜許志安阿哥同E-Kids前成員爭入100強　有位參賽者已獲封「龍婷2.0」（多圖）

中年好聲音2︳100強人馬率先劇透 已出道藝人加生命鬥士湧現 仲有「龍婷2.0」

TVB選秀節目《中年好聲音》反應不俗，4月總決賽時已經宣布開第2季兼接受報名，共有5千幾人參加。早前TVB舉行三輪海選，並於星期日晚播出《中年好聲音2 100強大召集》重溫面試情況，但係最緊要都係率先睇到入圍100強人馬。上一季《中年好聲音》都有類似安排，而出現嘅重點介紹參加者，最終都打入100強。

2003年港姐季軍戚黛黛現身

第一季冠軍周吉佩曾經出道做過歌手，於是今季都有唔少藝人都想借此「回鍋」，海選參加者之中已知嘅前圈中人有童星出身嘅「光頭仔」王嘉明、有份演劇集《一舞傾城》嘅千禧年代艷星顏仟汶、首屆《超級巨聲》嘅第五名「班長」劉威煌、90年代一碟歌手鄭梓浩、2003年港姐季軍戚黛黛、轉造塔羅師嘅姚安娜(曾用藝名姚琇齡）、參加過《全民造星3》嘅前 E-Kids 成員林詠倫(Alan)、2000年新秀冠軍梁浩賢、前英皇歌手洪杰等。

另一款典型參加者係明星親友，類似上季李思林（李玟二家姐）同支嚳儀（倪晨曦好友）。今季就有許志安哥哥許志偉、杜德偉胞兄杜德智、呂良偉弟弟呂良國、 鄧兆尊弟弟鄧兆榮同孫耀威妹妹孫美賢等喺海選出現過。