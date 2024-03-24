中年好聲音2｜譚輝智跳舞似體操 睇到網民好尷尬 黃劍文搞到肥媽爆金句

《中年好聲音2》今晚(24日)舉行決賽，7強早前用抽籤方式決定出場次序，他們各自挑戰一首快歌及慢歌，大會先安排他們出場合唱《愈唱愈強》炒熱氣氛。首回合七強需唱出慢歌和快歌各一首，到第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。率先登場的是沈宗賢，之後是顏米羔、陳俞霏、譚輝智、古淖文、黃劍文及安雅希。 在慢歌環節，譚輝智以76分排頭位，之後是古淖文和顏米羔。接著進入快歌環節，沈宗賢跳唱《暴風女神Lorelei》；顏米羔唱《衝口而出》，全場氣氛勁好，他的演出更獲評審一致好評，陳慧嫻與伍仲衡分別給予最高分。

陳俞霏就以《愛是懷疑》應戰，大熱譚輝智則唱《屈到病》，唯他的舞姿非常騎呢，令網民邊睇邊笑，之後陳慧嫻評他的舞姿時，更一度想不出評語，「我應該點講好呢？」並謂只可以形容他是做體操，像上體育堂，又稱寧願他跳機械舞，不用揈手揈腳。周國豐形容他的聲音很符合唱《屈到病》，但覺得他像盤骨鬆了，甩了骨，更謂千嬅著他要好好鼓勵譚輝智。