熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-22 19:00:46

中年好聲音2｜鄧兆尊胞弟鄧兆榮爆喊 遺憾未能盡孝道：媽媽患癌症第四期

分享：
鄭梓浩曾以歌手身份出道。

鄭梓浩曾以歌手身份出道。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（24日）播出的第三集， 繼續是首回合盲選爭入60強的比賽。今集出場的選手，有不少是觀眾比較熟悉的面孔。現年55歲的鄭梓浩報稱是營養品直銷商，身為前歌手的他在台上說：「我喺四大天王最紅時出道，係一個被遺忘咗嘅歌手。」鄭梓浩雖然年過半百，但靚仔樣和身形保養得宜，現場還有觀眾舉燈牌支持他，他選唱的歌曲是《歲月流情》，張佳添大讚：「你嘅音色好靚，同埋你用共鳴唱歌，已經贏咗一半。」

2003年香港小姐季軍戚黛黛今集亦會登場，現年41歲的她報稱是一名家庭主婦，選唱的歌曲是《別問我是誰》，對於她的演出，張佳添說：「如果係一個香港小姐才藝表演，係OK嘅。」周國豐則說：「你演繹成首歌好工整，但冇乜味道，唱唔出對愛有渴求嘅感覺。」曾是《閃電傳真機》主持兼歌手的姚安娜在海選時以「小丑」造型突圍，48歲的她今次則以吉卜賽女郎造型亮相，加上面部特色化妝，非常搶焦。

Ad Block
2003年港姐戚黛黛選唱《別問我是誰》。

2003年港姐戚黛黛選唱《別問我是誰》。

獲祥嫂原諒

今集同樣有感人故事，現年52歲、鄧兆尊胞弟鄧兆榮選唱《愛的根源》，身為新馬師曾和祥嫂洪金梅兒子的他在台上說：「人到中年有啲遺憾，2013年時我哋幾兄弟姊妹同媽媽有啲誤會冇聯絡，去到2019年我鼓起勇氣，喺母親節打畀媽媽同佢道歉，媽媽好大方話原諒我，但佢話有啲唔舒服，遲啲再搵我。」怎料一個半月後兆榮收到噩耗，他說：「急症室打電話嚟畀我，話媽媽喺急症室接受治療，當時先知道媽媽患咗癌症第四期，之後一家四兄弟姊妹同媽媽團圓番，鼓勵佢對抗病魔，但好不幸媽媽喺個幾月後就仙逝，我一生人嘅遺憾係未盡孝道。」兆榮爆喊說：「想同父母講，我喺你哋在生時，可能做得冇咁好但依家我會做個好爸爸、好弟弟

兆榮望以自身經歷提醒大家不要愛得太遲：「希望各位觀眾，如果同父母、兄弟有咩誤會，只要自己行出誠意第一步，一家人係冇隔夜仇，唔好好似我咁後悔莫及！」兆榮兩個仔仔都有到場為爸爸打氣，非常溫馨。

鄧兆榮爆喊遺憾未能盡孝道。 鄧兆尊胞弟鄧兆榮選唱《愛的根源》。 鄧兆榮兩個仔都有到場為爸爸打氣。 鄧兆榮向祥嫂道歉一個半月後，才知道媽媽患了癌症第四期。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受