中年好聲音2｜鄧兆尊胞弟鄧兆榮爆喊 遺憾未能盡孝道：媽媽患癌症第四期

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（24日）播出的第三集， 繼續是首回合盲選爭入60強的比賽。今集出場的選手，有不少是觀眾比較熟悉的面孔。現年55歲的鄭梓浩報稱是營養品直銷商，身為前歌手的他在台上說：「我喺四大天王最紅時出道，係一個被遺忘咗嘅歌手。」鄭梓浩雖然年過半百，但靚仔樣和身形保養得宜，現場還有觀眾舉燈牌支持他，他選唱的歌曲是《歲月流情》，張佳添大讚：「你嘅音色好靚，同埋你用共鳴唱歌，已經贏咗一半。」

2003年香港小姐季軍戚黛黛今集亦會登場，現年41歲的她報稱是一名家庭主婦，選唱的歌曲是《別問我是誰》，對於她的演出，張佳添說：「如果係一個香港小姐才藝表演，係OK嘅。」周國豐則說：「你演繹成首歌好工整，但冇乜味道，唱唔出對愛有渴求嘅感覺。」曾是《閃電傳真機》主持兼歌手的姚安娜在海選時以「小丑」造型突圍，48歲的她今次則以吉卜賽女郎造型亮相，加上面部特色化妝，非常搶焦。