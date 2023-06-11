中年好聲音2｜鄭梓浩再戰樂壇 海選一鳴驚人已獲網民洗版支持

無綫今日在電視城舉行《中年好聲音2》第一輪海選，近7小時的面試，曾志偉坐足全程，他稱今屆水準非常高，只是首輪面試已經高手如雲，估計至少還有兩次面試，相信還有其他高手出場。志偉表示今次在旁看一眾參賽者，當中有不少人的故事令他很感動，同時他亦留意網民的留言。如果他有看到留言的話，應該會發現鄭梓浩出場獻唱時，留言區的洗版量最驚人。
鄭梓浩出場時，表示希望今次可以圓夢，因為自己很愛唱歌，今次遇到一個很好的平台，可以好好發揮。他獻唱張學文的《我應該》，張佳添大讚他的表現非常好，而且歌聲充滿感情，李佳也讚不絕口。
曾因《流行經典50年》人氣翻hit
鄭梓浩於1991年出道做歌手，並推出過兩張唱片，入行前曾跟隨著名聲樂老師戴思聰學習聲樂。然而，鄭梓浩發展平平，於是退出樂壇定居紐西蘭並經營髮廊、美容及水療中心生意。不過，他一直沒有放棄對音樂的熱誠，更在當地教聲樂，並擔任當地多個華語歌唱比賽評判。18年，他獲邀出席《流行經典50年》，獻唱其舊作《孤單的我》再次獲得觀眾注意。由於他的演出獲得不少好評，於是再次獲邀亮相節目，並與劉彩玉合唱《一對妒忌的心》。當年他受訪時，表示自己出道時正值「四大天王」年代，所以機會不太多，自己現時轉戰網上平台開live唱歌。