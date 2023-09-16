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娛樂
2023-09-16 17:15:00

中年好聲音2| 鍾維唱鄧麗君名曲被封「龍婷2.0」孫耀威現身為胞妹孫美賢打氣

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黃劍文一開口便獲肥媽大讚。

TVB 歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（17日）播出的第二集，繼續是首回合盲選爭入60強的比賽。今集出場的選手歌唱水準十分高，當中以40歲的黃劍文較為觀眾認識，報稱是自由工作者的他是歌唱比賽常客，並曾以創作歌手身份推出個人專輯。獻唱《閉目入神》的黃劍文，一開口便獲肥媽大讚：「我幾鍾意佢把聲。」張佳添說：「唔少人都認識你，我一直覺得你把聲好值得喺香港畀多啲人認識，希望你把握呢個機會。」

在海選一鳴驚人的顏米羔今集亦會登場，42歲的他報稱是電影導演，他獻唱張學友的《望月》贏得好評，張佳添說：「你畀我嘅感覺係張學友加黃貫中。」周國豐更指：「你係我今季最期待嘅聲音。」

張佳添指顏米羔感覺是張學友加黃貫中。

女唱將方面，被封為「龍婷2.0」的鍾維繼續以招牌旗袍Look登場，39歲的她報稱是儀態學校創辦人。聲線激似鄧麗君的她獻唱《償還》，肥媽大讚：「你有鄧麗君嘅唱腔，但你有自己嘅StyleYou are so charming，呢個係你發自內心嘅嘢，冇人可以攞得到。」

孫耀威胞妹孫美賢亦會於今集出場，43歲的她是兩個小朋友的母親，為了圓歌唱夢專誠由瑞士巴塞爾飛回香港參賽，選唱《執迷不悔》的她被肥媽笑指：「你同隻歌一樣都係執迷不悔，係都要揀首難度高嘅歌！」孫耀威亦有現身為妹妹打氣，他在台上笑說：「佢其實好Enjoy今次比賽，佢話呢個台識轉，卡啦OK邊有呢啲嘢吖！」

 

鍾維唱鄧麗君名曲被封「龍婷2.0」。

孫耀威現身為胞妹孫美賢打氣。

今集同樣有熱血追夢故事，來自馬來西亞馬六甲的陳慧智隻身來港比賽，報稱從事網絡內容創作的她因收入有限，每次來港比賽的使費對她來說均是很大負擔，她坦言：「因為費用都好貴，每一次嚟都要諗辦法Cover費用，我唔知下一次仲有冇本事嚟到香港，但我都會繼續諗辦法，直到真係冇辦法為止。」陳慧智獻唱《是否》作賽，演出期間忍不住落淚並說：「第一次聽呢首歌係爸爸帶我去睇歌唱比賽，但我爸爸已經過咗身，佢之前中風變咗植物人，攤喺床度一年半先至過身，覺得好心痛。」肥媽被陳慧智的真摯歌聲感動，她說：「一路喊一路唱歌係有難度，咁樣我哋先Feel到你唱歌嘅感情！」

陳慧智

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