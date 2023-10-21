中年好聲音2 | 鍾維封「龍婷2.0」扮嫦娥上陣 唔唱鄧麗君挑戰廣東歌

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日晚（22日）播出一集是60強淘汰賽最終回，屆時將揭曉30強最終名單！今集不乏實力唱將，當中有觀眾比較熟悉的前歌手鄭梓浩，以粉紫色西裝上陣的他深情獻唱《煙雨凄迷》，肥媽說：「感情係好好，你真係好有潛質。」伍仲衡則說：「整體嚟講你係一個唱將。」婉婉問到他為何選唱這首歌？梓浩笑言：「啱啱返嚟香港時，我住喺細佬屋企，有一晚佢同女朋友有啲拗撬，我就被迫瞓咗公園成晚，所以我將呢個故事投放咗喺呢隻歌度，嗰晚真係落緊雨！」

李振鵬唱《最愛是誰》 陳慧嫻：我咁多年都諗緊個答案獻唱《最愛是誰》的李振鵬同樣大獲好評，張佳添直言：「你把聲今日好鬆，好似按摩緊我耳仔咁，差啲懷孕！」陳慧嫻則說：「好鍾意呢隻歌，我演唱會都有唱過，因為我咁多年都諗緊呢隻歌（最愛是誰）嘅答案。」其實振鵬都是有故事的人，今次參賽是為了向天上的家人證明自己，他說：「我同家姐感情最深，家姐喺2012年時走咗，媽媽喺2015年（離世），爸爸就喺1996年（離世），細細個佢哋已經好支持我唱歌，依家佢哋走晒，我好想畀到一啲表現佢哋睇，想話畀佢哋聽我一直都好努力。」

今集最大睇頭，落在最後的鍾維VS林若盈的PK戰上！有「龍婷2.0」之稱的鍾維，紮晒髻、穿上粉紅色古裝化身「嫦娥」，唱腔酷似鄧麗君的她今次挑戰唱廣東歌《情義兩心堅》，惟評審意見出現兩極，有人認為她唱出歌曲韻味，亦有人覺得她格格不入。至於上回合的2燈選手林若盈獻唱《愛》，獲陳慧嫻大讚進步很大，若盈即時淚腺失陷！若盈解釋唱《愛》的原因時哭着說：「唱呢首係寄託咗對爸爸嘅情感，我同佢冇見十幾年，跟住佢出現番一個月，之後佢就過咗身…我唱嘅時候唔敢投放得太多，驚好似依家咁（爆喊）。」