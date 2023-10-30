中年好聲音2︱ 陳俞霏夠年輕創意卻獨力難支 劉可《那些年》隊舞台感強烈

劉可、黃劍文、沈宗賢、袁思樂和鄭梓浩組成的《那些年》隊，上演4男追1女戲碼，袁思樂以貌似婚紗的白色拖尾晚裝上陣，4位男士則各自代表不同時空的男生，5人演出甚有舞台感，最終獲得86分。周國豐笑言：「好似4男爭1女咁，成件事冇乜尷尬感覺。」邊彈結他邊唱的黃劍文，同樣獲讚唱低音表現出色。肥媽更指5人演得唱得，評價甚高。

《路黑山高錫人夜》隊表現尷尬

陳燕娜、麥素華、簡潔明、陳麗媚和李振鵬組成的《路黑山高錫人夜》隊，身為隊長的燕娜，在隊內年齡最輕，應對隊內幾位實力阿姐比較吃力，更被Eric Kwok指「呢隊感覺唔係特別和諧」，最終《路》隊獲得83分排尾二，隊內唯一男士李振鵬被淘汰，周國豐說：「你發揮機會唔多，4個女仔加1個男仔，可能因為要遷就4個女仔嘅key。」

至於「5燈戰隊」顏米羔、梁浩賢、劉威煌、譚輝智和朱博文組成的《如果我是陳奕迅》隊，最終獲得85分，五子獲讚表現最平均及紮實。