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娛樂
2023-10-30 16:40:50

中年好聲音2︱ 陳俞霏夠年輕創意卻獨力難支 劉可《那些年》隊舞台感強烈

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陳俞霏雖然有豐厚音樂實力與唱功，但今次輕敵成參賽以來最低分。

劉可、黃劍文、沈宗賢、袁思樂和鄭梓浩組成的《那些年》隊，上演4男追1女戲碼，袁思樂以貌似婚紗的白色拖尾晚裝上陣，4位男士則各自代表不同時空的男生，5人演出甚有舞台感，最終獲得86分。周國豐笑言：「好似4男爭1女咁，成件事冇乜尷尬感覺。」邊彈結他邊唱的黃劍文，同樣獲讚唱低音表現出色。肥媽更指5人演得唱得，評價甚高。

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《如果我是陳奕迅》隊獲得85分。

 

 

《路黑山高錫人夜》隊表現尷尬

陳燕娜、麥素華、簡潔明、陳麗媚和李振鵬組成的《路黑山高錫人夜》隊，身為隊長的燕娜，在隊內年齡最輕，應對隊內幾位實力阿姐比較吃力，更被Eric Kwok指「呢隊感覺唔係特別和諧」，最終《路》隊獲得83分排尾二，隊內唯一男士李振鵬被淘汰，周國豐說：「你發揮機會唔多，4個女仔加1個男仔，可能因為要遷就4個女仔嘅key。」

至於「5燈戰隊」顏米羔、梁浩賢、劉威煌、譚輝智和朱博文組成的《如果我是陳奕迅》隊，最終獲得85分，五子獲讚表現最平均及紮實。

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《那些年》隊上演4男爭1女，黃劍文獲讚低音唱得靚。

至於陳俞霏、劉肇文、林偉璣、譚權輝和周碧嘉組成的《越唱越強》隊，雖然有兩度獲得5燈的「10燈魔人」陳俞霏加持，但她似乎獨力難支，《越》隊只獲78分成全晚最低分，張佳添說：「Acappella係幾驚喜，但入咗band之後個音準就時好時壞，有啲炒粉。」伍仲衡說：「好似慶功宴開Party咁，我覺得有少少嘈，如果陳俞霏做main vocal嘅時間多少少，會令到隻歌更加有味道。」但在陳俞霏的帶動下，這首歌給人感覺全晚最年輕，編曲亦見創意與心思，只是口味不合TVB

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《路黑山高錫人夜》表演令收看觀眾感尷尬。

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即使有「10燈魔人」陳俞霏助陣，都是獨力難支，挽救不了敗局。

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