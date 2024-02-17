中年好聲音2 | 陳俞霏從3歲女兒身上找到救贖：童年陰影唔想要小朋友

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日（18日）一集12強選手將輪流獻唱雙語之歌爭入10強。 以全白Look上陣的陳俞霏獻唱《守望麥田／百年孤寂》，她坦言被歌詞感動，悟出不少人生道理。對於俞霏演出，張佳添說：「你揀啱歌，好表現到你嘅個性。」肥媽則指俞霏過於忘我：「佢直情係睬你都傻，冇睇過我哋，佢真係好享受個舞台，呢樣係啱嘅，但要畀番少少面班評判，好似唔當我哋存在咁，係咁意得閒望吓我哋啦！」非常搞笑。

另外，陳俞霏賽前接受製作組訪問時，透露育有一名3歲多的女兒，女兒現在於廣州生活，她坦言當初其實沒有想過要生小朋友：「講真我呢世人最唔想要嘅就係小朋友，因為唔想我嘅小朋友過住我以前過嘅生活。」俞霏直指兒時媽媽對她十分嚴厲：「佢希望我成績全部係滿分，99.5分對佢嚟講已經係瑕疵，令我有少少心理陰影，覺得自己一直為人哋而活。」俞霏指最終沒想到反而在女兒身上找到救贖：「佢畀咗好多快樂我，我人生一直係我媽咪話晒事，有咗囡囡先發現人生原來唔係咁。」最後她寄語女兒：「做自己，唔好理人哋，開心就得！」