中年好聲音2｜陳俞霏獲李佳神助攻 獲大讚定海神針

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（21日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，15強「中二生」孖住「中一生」合唱爭入14強，分組方法是由中一生揀選想合唱的中二生。本回合同樣設有危險區，15組演唱完畢後，留在危險區的中二生將被淘汰！

沉寂多時的陳俞霏本集迎來大爆發，孖住「和音之鬼」李佳合唱《姊妹》，並在李佳神助攻下，將招牌「俞Chill風」絕殺發揮得淋漓盡致，唱跳之餘，還大晒親自創作的Rap，表現亮眼，張佳添大讚：「佳佳發揮咗定海神針作用，有李佳喺度你知道自己做緊啲咩，成首歌睇完好開心。」周國豐則說：「俞霏真係要多謝李佳，李佳出晒名好肯同埋好有能力去幫人，呢首歌其實唔係好適合去比賽，但李佳畀咗你好多自由發揮。」