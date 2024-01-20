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娛樂
2024-01-20 12:15:35

中年好聲音2｜陳俞霏獲李佳神助攻 獲大讚定海神針

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中年好聲音2｜陳俞霏獲李佳神助攻 獲大讚定海神針

陳俞霏大爆發晒「俞Chill風」絕殺。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（21日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，15強「中二生」孖住「中一生」合唱爭入14強，分組方法是由中一生揀選想合唱的中二生。本回合同樣設有危險區，15組演唱完畢後，留在危險區的中二生將被淘汰！

沉寂多時的陳俞霏本集迎來大爆發，孖住「和音之鬼」李佳合唱《姊妹》，並在李佳神助攻下，將招牌「俞Chill風」絕殺發揮得淋漓盡致，唱跳之餘，還大晒親自創作的Rap，表現亮眼，張佳添大讚：「佳佳發揮咗定海神針作用，有李佳喺度你知道自己做緊啲咩，成首歌睇完好開心。」周國豐則說：「俞霏真係要多謝李佳，李佳出晒名好肯同埋好有能力去幫人，呢首歌其實唔係好適合去比賽，但李佳畀咗你好多自由發揮。」 

 

陳俞霏獲李佳神助攻，獲大讚定海神針。

陳俞霏獲李佳神助攻，獲大讚定海神針。

另一個最期待畫面，是有「顏志恒2.0」之稱的顏米羔與顏志恒終極合體，兩位顏氏宗親化身Band仔獻唱《幸福之歌》，激情四射的兩人唱到青筋暴現，周國豐說：「呢首歌係能量好高嘅歌，係會唱死人，米羔嘅能量釋放加上志恒嘅配合，成件事好Man。」伍仲衡則說：「米羔把聲好啱唱band sound，你把聲好有火同埋有少少反叛，唱呢首歌就好表現到你嘅態度。同埋要讚讚顏志恒，你和音進步咗好多，我記得你之前話唔識唱和音㗎喎。」

陳蒨葶曹敏寶玩跳唱曬青春活力。 「顏氏宗親」顏米羔孖顏志恒化身Band仔唱到爆青筋。
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