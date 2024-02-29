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娛樂
2024-02-29 14:09:53

中年好聲音2｜陳俞霏XiX跳唱《全身暑假》 車婉婉：似媽媽帶小朋友去Playgroup

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顏米羔(右)與彭家賢合唱《紅色跑車》。

顏米羔(右)與彭家賢合唱《紅色跑車》。

由車婉婉擔任主持的歌唱真人騷《中年好聲音 2》，將於周日(33 )播出最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10強選手將與拍住上爭奪9強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審

是集出場名單如下：《紅色跑車》顏米羔＋彭家賢、《我真的受傷了》黃劍文＋金永衡、《一加一》林若盈＋趙小婷、《全身暑假》陳俞霏＋XiX、《我不難過》安雅希＋黃洛妍、《一眼瞬間》沈宗賢＋趙紫諾、《敢愛敢做》譚輝智＋趙頌宜、《我們的愛》劉威煌＋劉倩彤、《祝君好》古淖文＋冼靖峰，和《灰色》陳蒨葶＋文凱婷。今集「中年X聲夢」夢幻聯乘，42歲顏米羔與27歲彭家賢(Zayden)獻唱《紅色跑車》，以紅色外套上陣的二人十足兩兄弟，更特意為是次演出設計小舞步，勢要Rock爆舞台！伍仲衡大讚有穿透力：「呢啲歌顏米羔實食冇黐牙，你好啱唱rock歌，好有火呀，Zayden今日做咗助攻，唔搶之餘好幫到米羔個Vocal。」張佳添笑言：「感覺好正，好似哥哥帶住細佬揸架紅色跑車去溝女！」

中年好聲音2｜陳俞霏XiX跳唱《全身暑假》 車婉婉：似媽媽帶小朋友去Playgroup 肥媽則搞笑指俞霏造型「不合格」。 左起：楊秉頤Caitlin、鄧曉殷Kiele、莊殷玥Vici、陳俞霏、車婉婉、良玳瑩Crystal、繆昀希Charlotte。

獻唱《全身暑假》的陳俞霏與XiX同樣值得留意，陳俞霏與XiX齊齊以Y2K打扮上場，勁歌熱舞大晒青春活力，車婉婉笑言：「好似媽媽帶啲小朋友去Playgroup咁！」周國豐笑言：「俞霏真係要多謝呢5位小妹妹，好青春活力，令到我呢啲叔叔睇完好開心，即使有個媽媽陳俞霏喺度，成件事都好有說服力。」陳慧嫻聞言即加把嘴笑謂：「我加入都好有說服力，完全唔覺得俞霏係媽媽，最多咪係大咗2年嘅家姐！」肥媽則搞笑指俞霏造型「不合格」。

獻唱《一眼瞬間》的沈宗賢和趙紫諾(Sabrina)是年齡差距最大的一組，前者41歲、後者15歲，足足相差26年。宗賢是出了名的重炮手，人仔細細的Sabrina則擁有一把雄渾聲線，「最萌年齡差」最終擦出不一樣的火花！雖然Sabrina廣東話進步了不少，但普通話出名水皮的伍仲衡仍堅持對著Sabrina說普通話：「Sabrina唱得很好，但是你很像很怕他，好像被迫的！」陳慧嫻說：「宗賢今次係最有男子氣概嘅一次，但就好似蝦緊Sabrina咁，感覺唔似一首情歌。」張佳添則笑指：「15歲妹妹對住40幾歲叔叔，你想佢點啫，我合埋眼聽已經好開心！」合唱《灰色》的陳蒨葶和文凱婷則大玩跳唱，畫面養眼。

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陳蒨葶(左)、文凱婷跳唱《灰色》。 黃劍文(左)、金永衡 古淖文(右)、冼靖峰
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