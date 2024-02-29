中年好聲音2｜陳俞霏XiX跳唱《全身暑假》 車婉婉：似媽媽帶小朋友去Playgroup

由車婉婉擔任主持的歌唱真人騷《中年好聲音 2》，將於周日(3月3 日)播出最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10強選手將與拍住上爭奪9強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

是集出場名單如下：《紅色跑車》顏米羔＋彭家賢、《我真的受傷了》黃劍文＋金永衡、《一加一》林若盈＋趙小婷、《全身暑假》陳俞霏＋XiX、《我不難過》安雅希＋黃洛妍、《一眼瞬間》沈宗賢＋趙紫諾、《敢愛敢做》譚輝智＋趙頌宜、《我們的愛》劉威煌＋劉倩彤、《祝君好》古淖文＋冼靖峰，和《灰色》陳蒨葶＋文凱婷。今集「中年X聲夢」夢幻聯乘，42歲顏米羔與27歲彭家賢(Zayden)獻唱《紅色跑車》，以紅色外套上陣的二人十足兩兄弟，更特意為是次演出設計小舞步，勢要Rock爆舞台！伍仲衡大讚有穿透力：「呢啲歌顏米羔實食冇黐牙，你好啱唱rock歌，好有火呀，Zayden今日做咗助攻，唔搶之餘好幫到米羔個Vocal。」張佳添笑言：「感覺好正，好似哥哥帶住細佬揸架紅色跑車去溝女！」