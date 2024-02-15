中年好聲音2｜陳倩葶露腿瞓浴缸sell樓 介紹啟德樓盤反被同行鬧爆

《中年好聲音2》進入十二強階段，當中一半人曾經係歌手，其中一個係曾經以葉慧婷呢個藝名出道嘅陳倩葶(Sammi)。任職地產經紀嘅陳倩葶近期為網媒拍片介紹啟德新區樓盤，以專業分析該區放盤趨勢，指出因為市道淡靜，嗰區嘅業主傾向將物業放租。原來陳倩葶工作嘅分行主攻九龍灣同啟德一帶，因此講起「主場」自然頭頭是道。Sammi仲透露，即使參加《中年好聲音2》令佢重返娛圈，日後都希望可以兼顧地產經紀工作。

陳倩葶

陳倩葶2011年出道 陳倩葶介紹時話自己係2011年出道嘅歌手，原名陳慧婷嘅佢，以藝名葉慧婷出道，曾經出過唱片《新一天》，並得過新城頒獎禮嘅新登場女歌手獎。但之後星途欠順，曾經喺樂壇彈出彈入。陳倩葶同民建聯前立法會議員陳鑑林係親戚，於2019年代表建制陣營參加區議會選舉，不過最終落敗。

陳倩葶