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娛樂
2023-09-08 16:33:51

中年好聲音2｜陳慧嫻太過陶醉忘記撳燈 肥媽直指伍仲衡信唔過

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中年好聲音2｜陳慧嫻太過陶醉忘記撳燈 肥媽直指伍仲衡信唔過

今季有陳慧嫻加入做評判。

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於周日(10)首播，經過多輪嚴格挑選，共有108名精英踏上《中年2》舞台，首個回合參賽者雖透過盲選形式爭取60個晉級名額，滿分為五燈。參賽者會先背向評審獻唱，當首盞燈亮起時、參賽者腳下的台底會轉至指定角度；到第3盞燈亮起參賽者才能完全面向評審。得到4燈或5燈滿分選手將直接晉級，3燈選手前往晉級機會區等候，只有1燈或以下成績者則被即時淘汰。

陣容方面，除有車婉婉主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審，還加入了天后級人馬陳慧嫻坐陣評審，婉婉介紹慧嫻時全場掌聲如雷，慧嫻則笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」自言評審經驗不多的慧嫻首集即有蝦碌事，事緣36歲安雅希獻唱《光亮》時由於太有感染力，很快便吸引到評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口謂：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則說：「好有TEXTURE嘅聲音，有辨識度，你係其中一個我幾有期待嘅歌手」。反之偏向手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻卻沒有撳燈，她事後抱歉謂：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」

肥媽與伍仲衡繼續「包拗頸」。

肥媽與伍仲衡繼續「包拗頸」。

肥媽與伍仲衡亦承接上季風格繼續「包拗頸」，當35歲孔文希首位出場獻唱《櫻花樹下》時，出名手緊的伍仲衡竟成為首位撳燈評審，令「鬆手王」肥媽亦大吃一驚。事後二人各持己見針鋒相對，先是肥媽說：「第一段好差」，伍仲衡反擊：「我話第一段最好」，二人為了第一段定第二段更好聽糾纏不休，最後慧嫻出手打完場：「我覺得由頭到尾都好平均。」之後肥媽再向其中一位參賽者語重心長謂：「有時啲奸人講嘅嘢，你未必要信，你呢啲叫受奸人所害。」

 「糞便情緣」勁洋蔥

今季參賽者亦同樣「一人有一個故事」，首集登場的66歲張一梅，因終於完成照顧患有認知障礙的丈夫及母親，故決心踏上《中年》舞台追夢。一梅在節目中更大談獨特愛情觀，她笑言原本以為兩個人結婚，就是從早到晚黏在一起，豈料當她找到合適對象時，卻發現是上天的考驗，並令她對愛情有了不一樣的看法：「佢有認知障礙症，我同佢出街佢有失禁，我真係唔覺得嗰啲糞便有味，原來先生嘅KK係要嚟改變我，就係你真係好愛嗰個人時，你會忘記你自己，任何嘢一切也願意。」之後一梅深情獻唱《一切也願意》，並獲肥媽大讚勁有Feel

 

36歲安雅希獻唱《光亮》太有感染力， 令陳慧嫻太過陶醉忘記撳燈 。

36歲安雅希獻唱《光亮》太有感染力， 令陳慧嫻太過陶醉忘記撳燈 。

66歲張一梅分享個人故事，派洋蔥。

66歲張一梅分享個人故事，派洋蔥。

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