中年好聲音2｜陳慧嫻太過陶醉忘記撳燈 肥媽直指伍仲衡信唔過

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於周日(10日)首播，經過多輪嚴格挑選，共有108名精英踏上《中年2》舞台，首個回合參賽者雖透過盲選形式爭取60個晉級名額，滿分為五燈。參賽者會先背向評審獻唱，當首盞燈亮起時、參賽者腳下的台底會轉至指定角度；到第3盞燈亮起參賽者才能完全面向評審。得到4燈或5燈滿分選手將直接晉級，3燈選手前往晉級機會區等候，只有1燈或以下成績者則被即時淘汰。

陣容方面，除有車婉婉主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審，還加入了天后級人馬陳慧嫻坐陣評審，婉婉介紹慧嫻時全場掌聲如雷，慧嫻則笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」自言評審經驗不多的慧嫻首集即有蝦碌事，事緣36歲安雅希獻唱《光亮》時由於太有感染力，很快便吸引到評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口謂：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則說：「好有TEXTURE嘅聲音，有辨識度，你係其中一個我幾有期待嘅歌手」。反之偏向手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻卻沒有撳燈，她事後抱歉謂：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」