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娛樂
2023-12-23 13:40:01

中年好聲音2｜陳燕娜未敢100%愛老公 鄭梓浩曾放下身段菜檔打工

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陳燕娜因媽媽經歷兩次離婚未敢100%愛老公。

陳燕娜因媽媽經歷兩次離婚未敢100%愛老公。

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日晚（24日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》上半場，本回合主題是「故事之歌」，18強選手將輪流訴說過去，當中有不少選手感觸爆喊。 

獻唱《傷痕》的陳燕娜透露媽媽經歷了兩段失敗婚姻，間接令她不敢投放太多感情在愛情當中，她說：「雖然我好似好硬朗，但內心其實好脆弱，上年我同老公結咗婚，一齊咗8年半，佢令我相信可以依靠男人，但我覺得有少少對佢唔住，因為到今時今日我都未敢100％投入呢段感情。」燕娜看到到場支持她的老公後忍不住淚崩，肥媽說：「你雖然表演時想喊想喊咁，但係你Deliver得好好，唱歌時完全投入大家係Feel到嘅。」曾經歷婚姻失敗的肥媽還大拋金句勉勵她：「男人靠得住，豬乸會上樹，但有啲係靠譜嘅。」 

燕娜看到到場支持她的老公後忍不住淚崩。

燕娜看到到場支持她的老公後忍不住淚崩。

參加歌唱比賽入行的古淖文獻唱《完全因你》，他自認過去十分自大狂妄：「嗰時參加比賽冇諗過咁多嘢，點知突然紅咗就覺得自己掂喇，自大嘅性格喺嗰時嚴重咗，當時覺得自己好勁，覺得自己係天王巨星，有個心態係覺得點解人哋會紅過我，明明我都可以上到一線或二線，點解我仲喺度徘徊緊？」去到2019年，淖文直言是他人生最低潮一年，幸好有一位好友將他從谷底拉出來，他說：「人未去到絕望時唔會反思，好開心有呢段挫敗令我有機會去反思，只要今日嘅我好過尋日嘅我少少，我就滿足喇！」 

古淖文自認過去十分自大狂妄。

古淖文自認過去十分自大狂妄。

同樣曾出道做歌手的鄭梓浩獻唱《特別的愛給特別的你》送給媽媽，他透露當年簽約出道前曾遭爸爸極力反對，幸獲媽媽拍心口幫忙簽約，可惜最終卻因敵不過翻版潮選擇退出：「出道時20歲，正當想出第三隻碟時，翻版嚟得好突然，資源變少咗，加上屋企要移民，惟有硬住頭皮跟住去。」梓浩坦言移民後將所有身段都放下：「第一份工就係喺菜檔打工，開始時係困難，但同屋企人一齊係最開心嘅、一切都係值得，當中都有失落，就係冇得唱歌！」身為兩子之父的梓浩續指希望為兒子做身教，他說：「想話畀佢哋聽，好多人覺得人到中年有好多框框，其實唔係，爸爸呢個年紀仍然堅持自己夢想，希望佢哋都會有自己嘅夢想。」

鄭梓浩曾放下身段菜檔打工 。 鄭梓浩獻唱《特別的愛給特別的你》送給媽媽。
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