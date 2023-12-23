中年好聲音2｜陳燕娜未敢100%愛老公 鄭梓浩曾放下身段菜檔打工

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日晚（24日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》上半場，本回合主題是「故事之歌」，18強選手將輪流訴說過去，當中有不少選手感觸爆喊。

獻唱《傷痕》的陳燕娜透露媽媽經歷了兩段失敗婚姻，間接令她不敢投放太多感情在愛情當中，她說：「雖然我好似好硬朗，但內心其實好脆弱，上年我同老公結咗婚，一齊咗8年半，佢令我相信可以依靠男人，但我覺得有少少對佢唔住，因為到今時今日我都未敢100％投入呢段感情。」燕娜看到到場支持她的老公後忍不住淚崩，肥媽說：「你雖然表演時想喊想喊咁，但係你Deliver得好好，唱歌時完全投入大家係Feel到嘅。」曾經歷婚姻失敗的肥媽還大拋金句勉勵她：「男人靠得住，豬乸會上樹，但有啲係靠譜嘅。」