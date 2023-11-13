中年好聲音2︱陳麗媚 李榮耀被out 陳燕娜唱《小玩意》奪最高分佳績

歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚播出第四部曲「廿六強勁歌金曲淘汰賽」(下集)，表現最出色的選手是陳燕娜，以白色單邊露膊裝上陣，獻唱天后彭羚的《小玩意》，她解釋唱這首歌的原因：「過去都係唱慘情歌，成日苦口苦面，今次想挑戰自己唱得Sweet少少同埋開心啲。」

燕娜甜美的演出，最終獲得85分佳績，是昨晚獲得最高分的選手，張佳添大讚：「要讚你嘅氣息，呢首歌最大挑戰係要用好靚嘅氣唱好長嘅句子，第二個挑戰係要有好靚嘅頭聲，只要一唔靚成件事就會冧檔，我覺得好Enjoy。」Amanda則說：「呢啲歌要用陰力，你係用到嘅，我好開心好欣賞，同埋玩真假音要不斷練習，你都算係高水準！」

顏米羔成本會合 MVP

26名選手演出完畢後，最終獲得73分的李榮耀，和獲得74分的陳麗媚被淘汰，身為懲教主任的李榮耀除了感謝家人支持，亦非常感謝一班同事的幫助和鼓勵，獲女兒到場支持的陳麗媚則說：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到你哋(指一班參賽者)。」

本回合的MVP獎由Amanda頒發，她說：「今晚有幾位特別突出，最後決定有兩位，第一位係唱《小玩意》嘅陳燕娜，另一位係唱《誰可相依》嘅顏米羔。」最終Amanda將MVP獎頒予顏米羔。