中年好聲音2｜隆重登場慈善演唱會開鑼 黃劍文啜陳蒨葶全場嘩然

「中年好聲音2隆重登場慈善演唱會」首場演出已於昨晚(15日)在伊利沙伯體育館順利完成，全場座無虛席，肥媽Maria Cordero、林志美、關心妍、周國豐、查小欣、彭家麗、韋以姍、張佳添、伍仲衡、谷婭溦，以及「中年好聲音 1」的周吉佩、李佳、羅啟豪、顏志恒、支嚳儀、丁文俊、林鉫徫及魏嘉信也有前來捧場，而一眾「中2」歌手包括古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏、劉威煌、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王玥、王學琳、梁浩賢、尹新杰和甘永傑在舞台上施展渾身解數，又唱又跳，再加上特別嘉賓車婉婉及義務工作發展局義工大使胡渭康的落力參與，帶給全場觀眾一個視覺和聽覺也非常滿足的晚上。



全晚演唱會先由譚輝智、顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑以一曲《如果我是陳奕迅》揭開序幕，之後陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、王玥及陳燕娜的《初戀》，黃劍文、劉可、鄭梓浩及沈宗賢的《忘記他》，古淖文、尹新杰、安雅希及王學琳的《Bad Boy》，最後全部18人以《隆重登場》完成了第一部份的演出。在唱完《隆重登場》後，古淖文問全場觀眾可否給他們最熱烈的掌聲，譚輝智也接著問大家：「個開場正唔正呀？大家滿唔滿意呀？」，而顏米羔也同時問：「我的米粉呢？你地喺邊？」在全場歡呼聲下開始了演唱會第二部份的表演，唱作人出身的黃劍文一口氣跳唱了三首經典快歌包括《玩火》、《狂野之城》及《唱這歌》；顏米羔在唱《你是我的眼》時說這首歌其實是他海選時唱的第一首歌，因為這首歌才可以加入「中年好聲音2」的大家庭，亦開始了其「中2」之旅一直去到決賽，他更唱出決賽時的《衝口而出》。