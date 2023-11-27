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娛樂
2023-11-27 16:35:15

中年好聲音2︱顏米羔表現亮眼 尹新杰出局稱冇遺憾

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關心妍暫替陳慧嫻出任評審。

TVB真人騷《中年好聲音2》，昨晚播出的一集以「致敬傳奇巨星！」作主題，24強導師分組賽谷婭溦的紅組獲得254分，彭嘉麗的綠組獲得250分，韋綺珊的藍組獲得247分，最終藍組的尹新杰被淘汰。

全晚表現最亮眼的選手是顏米羔，他獻唱羅文的《留給這世上我最愛的人》，表演甫開始便大晒功架玩清唱，技驚四座；最終顏米羔憑深情演出贏得全晚最高分的89分。

 

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顏米羔深情獻唱《留給這世上我最愛的人》，獲得89分成為全晚最高分。

想將歌曲獻給家人的米羔，坦言從前少不更事，將屋企人放在最後位置，直到最愛錫他的三家姐將他點醒，才意識到自己一直虧欠家人；三家姐當晚亦有到現場為米羔打氣，令他感動落淚。對於米羔演出，張佳添大讚：「你同舞台愈嚟愈連為一體，今日你嘅聲音係最穩定嘅一次，啲力嚟得好舒服，powerful之餘亦冇壓迫感，feel到你穿透又參透嘅感覺！」Jade說：「你一開頭嘅清唱，我已經同肥媽講一定得啦，除非中間跣胎！」周國豐更直指：「你係今季其中一個大熱門。」

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尹新杰今集被淘汰，藍組隊友不捨他離去。

上半場最低分的藍組，經評審團退庭商議後，最終淘汰了選手尹新杰，肥媽說：「邊個走我哋都唔想，只好揀(藍組)最低分嘅一個。」樂觀的尹新杰叫大家不要哭，並說：「我特別感謝老師和隊友，我在這裏認識了這麼多好朋友，其實我已經把我自己想唱的都唱出來，我沒有甚麼遺憾。」

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