中年好聲音2︱顏米羔表現亮眼 尹新杰出局稱冇遺憾

TVB真人騷《中年好聲音2》，昨晚播出的一集以「致敬傳奇巨星！」作主題，24強導師分組賽谷婭溦的紅組獲得254分，彭嘉麗的綠組獲得250分，韋綺珊的藍組獲得247分，最終藍組的尹新杰被淘汰。

全晚表現最亮眼的選手是顏米羔，他獻唱羅文的《留給這世上我最愛的人》，表演甫開始便大晒功架玩清唱，技驚四座；最終顏米羔憑深情演出贏得全晚最高分的89分。