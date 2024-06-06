中年好聲音2｜顏米羔 黃劍文 劉威煌 鄭梓浩再合體 聯同前輩歌手齊為公益開騷

自4月中一連兩場「中年好聲音2隆重登場慈善演唱會」叫好叫座後，當中四位「中2生」包括顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩均希望在下一次演出中能有新突破，適逢有份參予「隆重登場慈善演唱會」的胡渭康也經常和他們見面，分享做義工的經驗，在大家多次開會集思廣益下，四位「中2生」、胡渭康，聯同《中年好聲音》導師韋綺姍，以及兩位樂壇好友文佩玲及涂家堯，將於6月28及29日一連兩晚在香港文化中心大劇院，舉行「音樂•人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」，這也是顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩首度在文化中心大劇院有這麽大型的演出。為配合文化中心這個極具代表性的香港文化地標，他們和創作團隊商討今次慈善演唱會不單止要娛樂性豐富，也要透過演唱會的歌單編排，和大家分享香港是我們的家這個概念，屆時大家可以欣賞到他們用歌聲為公益出一分力外，他們也會以歌曲告訴大家香港如何成長的故事。