中年好聲音2｜顏米羔 黃劍文 劉威煌 鄭梓浩再合體 聯同前輩歌手齊為公益開騷

自4月中一連兩場「中年好聲音2隆重登場慈善演唱會」叫好叫座後，當中四位「中2生」包括顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩均希望在下一次演出中能有新突破，適逢有份參予「隆重登場慈善演唱會」的胡渭康也經常和他們見面，分享做義工的經驗，在大家多次開會集思廣益下，四位「中2生」、胡渭康，聯同《中年好聲音》導師韋綺姍，以及兩位樂壇好友文佩玲及涂家堯，將於6月28及29日一連兩晚在香港文化中心大劇院，舉行「音樂•人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」，這也是顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩首度在文化中心大劇院有這麽大型的演出。為配合文化中心這個極具代表性的香港文化地標，他們和創作團隊商討今次慈善演唱會不單止要娛樂性豐富，也要透過演唱會的歌單編排，和大家分享香港是我們的家這個概念，屆時大家可以欣賞到他們用歌聲為公益出一分力外，他們也會以歌曲告訴大家香港如何成長的故事。
「音樂•人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」安排在6月28及29日一連兩晚在文化中心大劇院舉行，票價分別$880、$580、$380和$250四種，於今天6月6日在城市售票網公開發售。為了拍攝今次演唱會海報，主辦單位特別情商中環IFC國金軒借出場地，身為今次主角之一的顏米羔更負責掌舵鏡頭，為幾位拍檔呈現出典雅高貴的一面。
「音樂•人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」
日期：2024年6月28及29日
時間：晚上7時30分
地點：香港文化中心大劇院
演出歌手：顏米羔、黃劍文、劉威煌、鄭梓浩、胡渭康、韋綺姍、文佩玲、涂家堯
客席演出：Johnny Yim、陳璧沁
工程顧問：陳雋騫
票價：$880、$580、$380、$250
集票網站：城市售票網
公開售票日期： 2024年6月6日