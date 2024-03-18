中年好聲音2︱黃劍文唔揸結他攞MVP 王馨平幫唱推陳俞霏入7強

昨晚播出的《中年好聲音 2》，黃劍文與林志美合唱范曉萱的《我要我們在一起》，絕對表現亮眼，劍文今次非常聽評判話，示再揸起結他，更解放盤骨晒舞功，劍文與林志美邊唱邊跳舞，甚有舞台劇感覺。
伍仲衡評分後稱：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你俾我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」周國豐亦大讚：「我冇見過你跳舞，但又ok喎，完完全全係一個高水準表演。」最終劍文憑住出色表現首度獲得MVP，愈戰愈強！
陳俞霏亦迎來大爆發，她與王馨平以黑白雙煞造型上陣合唱王菲的《多得他》，兩人一唱一和非常合拍，俞霏的老公亦有到場支持太太，非常有愛。最終俞霏獲得90分佳績，張佳添大讚：「你個頭開得好好，能量好好，兩個把聲黐埋係一種好strong嘅女性能量，你今次係喺我心目中最好一次嘅表現。」
對於能夠和王馨平合作，俞霏十分感激對方照顧，她哭著說：「大部分人覺得我係蒸生瓜(唔夠成熟)，馨平老師俾到好大動力我，一次又一次鼓勵我，好難得有一個前輩咁樣去幫一個後輩，每一句鼓勵都係溫暖緊我。」
《中年好聲音2》7強名單最終如下(排名不分先後)：安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢。