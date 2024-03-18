中年好聲音2︱黃劍文唔揸結他攞MVP 王馨平幫唱推陳俞霏入7強

昨晚播出的《中年好聲音 2》，黃劍文與林志美合唱范曉萱的《我要我們在一起》，絕對表現亮眼，劍文今次非常聽評判話，示再揸起結他，更解放盤骨晒舞功，劍文與林志美邊唱邊跳舞，甚有舞台劇感覺。

伍仲衡評分後稱：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你俾我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」周國豐亦大讚：「我冇見過你跳舞，但又ok喎，完完全全係一個高水準表演。」最終劍文憑住出色表現首度獲得MVP，愈戰愈強！