中年好聲音2｜108強名單出爐 唔見梅啟明 鄧兆尊細佬向氏猛料後人都有份

無綫《中年好聲音2》昨日公布108強入圍名單，因為上一輯的成功，今輯多了不少藝人家屬，以及昔日曾戰樂壇的歌手參與，包括有鄧兆尊胞弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢、王賢誌的堂弟王賢訊、戚黛黛、黃劍文、鄭梓浩、古淖文、姚安娜、「光頭仔」王嘉明及劉威煌等。

至於梅艷芳的胞兄梅啟明、杜德偉哥哥杜德智和許志安哥哥許志偉則未見現身。由於大會表示有6位參賽者缺席，但他們的名字也不在缺席名單上， 所以他們已經落選。此外，今屆最大年紀的參賽者，分別是67歲的音樂總監宋子豪、67歲的日間醫療手術中心商人朱育民，以及66歲的時裝及內衣商人張一梅。今屆更邀請了唱得之人陳慧嫻加入評判團，與肥媽、張佳添、周國豐及伍仲衡一齊合作。

林作上司入圍

此外，參賽者中有向氏後人向展鵬，亦即是林作昔日從事保險的上司。向展鵬是保誠資深總監，父親向華榮排第四，是向華強和向華勝的哥哥，為人低調。翻看向展鵬的社交平台，他與不少圈中人熟稔，而且熱愛唱歌，早前也有參加保險界舉行的慈善歌唱比賽，他留言說︰「保險界的慈善歌唱比賽，贏了也沒用，因為同TVB有抵觸，被迫退出比賽了。」

向展鵬早年受訪時表示，自己做保險時，不停被人抨擊，認為單是家族會員每人幫他買一張意外保險，已經可以令他有卓越成績，他笑言：「我哋家族嘅人唔信保險，咁多年都買唔夠5張，最大張保單都是13萬。」