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娛樂
2023-08-13 21:04:37

中年好聲音2｜108強名單出爐 唔見梅啟明 鄧兆尊細佬向氏猛料後人都有份

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《中年好聲音2》入圍百強參賽者會見傳媒。

無綫《中年好聲音2》昨日公布108強入圍名單，因為上一輯的成功，今輯多了不少藝人家屬，以及昔日曾戰樂壇的歌手參與，包括有鄧兆尊胞弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢、王賢誌的堂弟王賢訊、戚黛黛、黃劍文、鄭梓浩、古淖文、姚安娜、「光頭仔」王嘉明及劉威煌等。

(左起)王嘉明、陳鴻碩、劉威煌、黃劍文、鄧兆尊胞弟鄧兆榮、羅沛琪、姚安娜及戚黛黛。

顏米羔、周碧嘉、藍珍珍、金永傑、鄭梓浩、葉雅倫、黃啟熙、李寶雯、徐澤昌。

梅啟明無份

至於梅艷芳的胞兄梅啟明、杜德偉哥哥杜德智和許志安哥哥許志偉則未見現身。由於大會表示有6位參賽者缺席，但他們的名字也不在缺席名單上， 所以他們已經落選。此外，今屆最大年紀的參賽者，分別是67歲的音樂總監宋子67歲的日間醫療手術中心商人朱育民，以及66歲的時裝及內衣商人張一梅今屆更邀請了唱得之人陳慧嫻加入評判團，與肥媽、張佳添、周國豐及伍仲衡一齊合作。

陳慧嫻加入評判團。

年紀最大的參賽者︰67歲朱育民、66歲張一梅及67歲宋子豪。

林作上司入圍

此外，參賽者中有向氏後人向展鵬，亦即是林作昔日從事保險的上司。向展鵬是保誠資深總監，父親向華榮排第四，是向華強和向華勝的哥哥，為人低調。翻看向展鵬的社交平台，他與不少圈中人熟稔，而且熱愛唱歌，早前也有參加保險界舉行的慈善歌唱比賽，他留言說︰「保險界的慈善歌唱比賽，贏了也沒用，因為同TVB有抵觸，被迫退出比賽了。」

向展鵬早年受訪時表示，自己做保險時，不停被人抨擊，認為單是家族會員每人幫他買一張意外保險，已經可以令他有卓越成績，他笑言：「我哋家族嘅人唔信保險，咁多年都買唔夠5張，最大張保單都是13萬。」

其餘入圍參賽者︰

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