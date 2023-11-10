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娛樂
2023-11-10 16:00:03

中年好聲音2｜24強出爐 安雅希唱《你沒有好結果》緊張到口震 李蕙敏向參賽者「耍冧 」

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中年好聲音2｜24強出爐 安雅希唱《你沒有好結果》緊張到口震 李蕙敏向參賽者「耍冧 」

安雅希在李蕙敏面前唱《（你沒有）好結果》，緊張到口震 。

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，逢周日（12日）晚播出的一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，當中更李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。本回合 26強選手輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的歌曲爭入24強。

今集最大睇頭落在大魔王級安雅希身上，身為實力唱將的她選擇歌曲是《（你沒有）好結果》，由於原唱Amanda就在眼前，壓力倍增的雅希獻唱時一度緊張得聲都震埋，唱畢後更高呼好緊張！雅希坦言事前不知道Amanda擔任評審：「知道嘅話我就換歌㗎喇。」雅希台上Chit Chat時繼續口震震，可想而知她有多緊張！對於安雅希的演出，張佳添說：「我會形容呢個係大步檻過嘅表演，好戥你擔心！」原唱Amanda則搞笑向雅希耍冧：「我真係唔好意思，我令你緊張咗好多。呢首歌本身個Range係闊嘅，你唱Live如果唱得Below得太低，係好難出到個字，尤其是係廣東歌，不過我相信你唔咁緊張，係會表現得好好多，加油！」 伍仲衡聽黃劍文演出搖晒頭。

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黃劍文挑戰女歌男唱王菲名曲，慘遭狠批用錯演繹方法。

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另一實力唱將黃劍文頭幾輪比賽表現相對平穩，今集他挑戰女歌男唱天后王菲的《給自己的情書》，周國豐說：「你喺Chorus方面嘅處理，我係戥你辛苦，好似同音樂玩緊追逐遊戲咁。」張佳添則說：「三拍歌其實好少咁用力去唱，結果你（演出）同編曲係兩件事，你係一個好有音樂感、音色好靚好入咪、好識唱歌嘅一個人，以上全部都係讚，但係唯一最大問題你係用錯演繹方法。」伍仲衡聽完劍文的演出後更搖晒頭！ 

今集有感人的故事，獻唱《情深說話未曾講》的林偉璣坦言這首歌是獻唱給家人聽，他說：「唱『仍然在遠方，追我夢與想』時，第一時間已經係諗起爸爸媽媽。」偉璣透露父母一直很支持他追夢，他哽咽說：「佢哋好支持我，不論我年紀幾大都好，喺佢哋眼中我仍然係好細嘅小朋友，呢首歌係真心送畀佢哋，想同佢哋講，放心啦，我會繼續努力追尋我嘅夢想，我會唱更加多嘅好歌畀你哋聽，I Love You。」

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林偉璣獻唱《情深說話未曾講》給家人聽。

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林偉璣哽咽感激父母一直支持他追夢。

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