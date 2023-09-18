中年好聲音2｜60歲林潔淇身世坎坷 2個半月大女兒被保姆虐待致死

《中年好聲音2》尋晚播出第2集，唔少有實力嘅參加者都陸續出場。曾經係ViuTV歌手、參加過《全民造星3》嘅黃劍文、電影導演顏米羔都以出眾表現打入60強。至於孫耀威細妹孫美賢、王賢誌堂弟王賢訊都未能晉級。而素人身份參加嘅劉可獲得5盞燈入圍，但對答被評審陳慧嫻笑謂「係咪飲醉酒？」。不過成晚得到最多節目時間嘅，係一位只得一盞燈而被淘汰嘅參加者，因為佢嘅經歷實在太催淚。

童年及婚姻十分坎坷 60歲參賽者林潔淇以《舊夢不須記》參賽，唱功未算上乘，本來不獲得任何評審俾燈。但林潔淇嘅故事先係戲肉，原來佢係長期病患者，曾患乳癌而康復，但乳癌後林潔淇動過6個大手術。病痛以外，林潔淇一生遭遇多舛，童年及婚姻都十分坎坷，其中一個女喺2個半月大嗰陣因為被保姆虐待而夭折。喪女之痛纏繞林潔淇兩年，佢直言我日頭返工就扮冇事，可以同啲人客打招呼，但一收工就好難過，上車就會流眼淚。